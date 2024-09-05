Важность инициатив Президента отметили ученые Общество 5 сентября 2024 г. 5:26 3 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В Кызылординском университете им. Коркыт-ата обсудили Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». фото пресс-службы КУ им. Коркыт-ата Открывая заседание «круглого стола», председатель правления – ректор университета Бейбиткуль Каримова остановилась на основных приоритетах стратегического документа. – Послание направлено на повышение благосостояния казахстанцев, – отметила Бейбиткуль Каримова. – Президент сделал акцент на вопросах, касающихся борьбы с инфляцией и сохранения макроэкономической стабильности. Поставленные Главой государства задачи поддерживаются обществом, ведь благосостояние населения напрямую зависит от уровня инфляции. Кроме того, большую поддержку получили инициативы в сфере образования и здравоохранения. Руководитель вуза отметила также важность инициатив по развитию сел, улучшению инфраструктуры и снижению неравенства между регионами, отдельно остановившись на реформировании системы государственного управления и повышении ее эффективности, предложениях по вопросам национальной безопасности и обороны страны. Своим мнением относительно развития науки и образования с участниками заседания поделились профессор секции философии и социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук Баймырза Кожамберлиев и ассоциированный профессор образовательной программы «История и археология», доктор исторических наук Тастанбек Сатбай. Профессор образовательной программы «Инжиниринговые технологии», кандидат химических наук Нурбол Аппазов выступил с докладом на тему «Энергетические потребности Казахстана: актуальность АЭС». Участники заседания выразили свои мнения, отметив, что окончательное решение по строительству атомной станции будет принято народом республики на референдуме. По вопросам, связанным с улучшением социально-экономической ситуации в Казахстане и влиянием цифровизации на развитие общества и экономики страны, своими предложениями поделились ассоциированный профессор образовательной программы «Экономика и управление» Меруерт Омирзакова и докторант Жандос Оразмаханов. Инициативы Главы государства по патриотическому воспитанию молодежи и защите прав человека были обсуждены после выступлений студентов университета Даулета Рахметова и Изимхана Шаканшери. О важной политической значимости Послания говорил комплаенс-офицер университета Алибек Жаппасбаев. Подводя итоги заседания, Бейбиткуль Каримова призвала коллег проявить активность в реализации Послания Президента. #президент #послание #круглый стол