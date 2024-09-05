Важность инициатив Президента отметили ученые

Общество
3
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылординском университете им. Коркыт-ата обсудили Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

фото пресс-службы КУ им. Коркыт-ата

Открывая заседание «круглого стола», председатель правления – ректор университета Бейбиткуль Каримова остановилась на основных приоритетах стратегического документа.

– Послание направлено на повышение благосостояния казахстанцев, – отметила Бейбиткуль Каримова. – Президент сделал акцент на вопросах, касающихся борьбы с инфляцией и сохранения макроэкономической стабильности. Поставленные Главой государства задачи поддержи­ваются обществом, ведь благосостояние населения напрямую зависит от уровня инфляции. Кроме того, большую поддержку получили инициативы в сфере образования и здравоохранения.

Руководитель вуза отметила также важность инициатив по развитию сел, улучшению инфраструктуры и снижению неравенства между регионами, отдельно остановившись на реформировании системы государственного управления и повышении ее эффективности, предложениях по вопросам национальной безопасности и обороны страны.

Своим мнением относительно развития науки и образования с участниками заседания поделились профессор секции философии и социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук Баймырза Кожамберлиев и ассоциированный профессор образовательной программы «История и археология», доктор исторических наук Тастанбек Сатбай.

Профессор образовательной программы «Инжиниринговые технологии», кандидат химических наук Нурбол Аппазов выступил с докладом на тему «Энергетические потребности Казахстана: актуальность АЭС». Участники заседания выразили свои мнения, отметив, что окончательное решение по строительству атомной станции будет принято народом республики на референдуме.

По вопросам, связанным с улучшением социально-экономической ситуации в Казахстане и влиянием цифровизации на развитие общества и экономики страны, своими предложениями поделились ассоциированный профессор образовательной программы «Экономика и управление» Меруерт Омирзакова и докторант Жандос Оразмаханов.

Инициативы Главы государства по патриотическому воспитанию молодежи и защите прав человека были обсуждены после выступлений студентов университета Даулета Рахметова и Изимхана Шаканшери. О важной политической значимости Послания говорил комплаенс-офицер университета Алибек Жаппасбаев.

Подводя итоги заседания, Бейбиткуль Каримова призвала коллег проявить активность в реализации Послания Президента.

#президент #послание #круглый стол

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Гордость края и всей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Слезть с «иглы субсидий»
Почти как в Дубае
ТЮЗ открывает новый сезон
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Минтруда будет сотрудничать с промышленными гигантами и мед…
Пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами в Костанае
30 казахстанцев станут обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]