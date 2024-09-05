Важность инициатив Президента отметили ученые

Открывая заседание «круглого стола», председатель правления – ректор университета Бейбиткуль Каримова остановилась на основных приоритетах стратегического документа.

– Послание направлено на повышение благосостояния казахстанцев, – отметила Бейбиткуль Каримова. – Президент сделал акцент на вопросах, касающихся борьбы с инфляцией и сохранения макроэкономической стабильности. Поставленные Главой государства задачи поддержи­ваются обществом, ведь благосостояние населения напрямую зависит от уровня инфляции. Кроме того, большую поддержку получили инициативы в сфере образования и здравоохранения.

Руководитель вуза отметила также важность инициатив по развитию сел, улучшению инфраструктуры и снижению неравенства между регионами, отдельно остановившись на реформировании системы государственного управления и повышении ее эффективности, предложениях по вопросам национальной безопасности и обороны страны.

Своим мнением относительно развития науки и образования с участниками заседания поделились профессор секции философии и социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук Баймырза Кожамберлиев и ассоциированный профессор образовательной программы «История и археология», доктор исторических наук Тастанбек Сатбай.

Профессор образовательной программы «Инжиниринговые технологии», кандидат химических наук Нурбол Аппазов выступил с докладом на тему «Энергетические потребности Казахстана: актуальность АЭС». Участники заседания выразили свои мнения, отметив, что окончательное решение по строительству атомной станции будет принято народом республики на референдуме.

По вопросам, связанным с улучшением социально-экономической ситуации в Казахстане и влиянием цифровизации на развитие общества и экономики страны, своими предложениями поделились ассоциированный профессор образовательной программы «Экономика и управление» Меруерт Омирзакова и докторант Жандос Оразмаханов.

Инициативы Главы государства по патриотическому воспитанию молодежи и защите прав человека были обсуждены после выступлений студентов университета Даулета Рахметова и Изимхана Шаканшери. О важной политической значимости Послания говорил комплаенс-офицер университета Алибек Жаппасбаев.

Подводя итоги заседания, Бейбиткуль Каримова призвала коллег проявить активность в реализации Послания Президента.