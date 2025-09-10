Я с 1997 года работаю на ТЭЦ-1 города Семея старшим машинистом котельного цеха, в мои задачи входит обеспечение безопасности и бесперебойной работы предприятия, которое снабжает город теплом и электричеством. Так что со своей точки зрения обращу особое внимание на то, что Глава государства сказал о необходимости модернизации систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры. Эта тема находится в фокусе внимания Президента постоянно, есть цельное видение и принимаются конкретные меры для улучшения ситуации в этой сфере.

Важный момент, который хотелось услышать в новом Послании, и Касым-Жомарт Токаев его озвучил – это то, что одной из ключевых задач для государства остается повышение авторитета представителей рабочих профессий.

То, как проходит нынешний Год рабочих профессий, – прекрасное подтверждение тому, что это не просто слова. Например, в числе приглашенных на главное политическое событие года немало людей труда. В целом очень многое делается для того, чтобы все понимали ценность честного труда, мы видим, как выстраивается новая система, в которой представители рабочих профессий – уважаемые и хорошо оплачиваемые специалисты, а это в свою очередь повышает привлекательность и престиж такой работы для молодых людей. И как заявил Президент, данная работа продолжится, государство будет создавать условия, чтобы люди стремились попасть на производства и трудиться в реальном секторе экономики.