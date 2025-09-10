Важный момент – повышение престижа рабочих профессий

За строкой Послания
4
Рафик Мингалеев, старший машинист котлов БКЗ котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго», область Абай

Первый раз лично присутствовал на оглашении Послания Президента народу Казахстана, для меня приглашение на это мероприятие – большая гордость и честь. Тем более что я здесь представляю свой регион, предприятие, на котором работаю, и весь коллектив. Ехал сюда с прекрасными ожиданиями, потому что ежегодные выступления Главы государства дают вдохновение для дальнейшей работы. В посланиях всегда озвучиваются не только стратегические цели для Правительства и госорганов, но и конкретные задачи для всех казахстанцев.

фото Игоря Бургандинова

Я с 1997 года работаю на ТЭЦ-1 города Семея старшим машинистом котельного цеха, в мои задачи входит обеспечение безопасности и бесперебойной работы предприятия, которое снабжает город теплом и электричеством. Так что со своей точки зрения обращу особое внимание на то, что Глава государства сказал о необходимости модернизации систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры. Эта тема находится в фокусе внимания Президента постоянно, есть цельное видение и принимаются конкретные меры для улучшения ситуации в этой сфере.

Важный момент, который хотелось услышать в новом Послании, и Касым-Жомарт Токаев его озвучил – это то, что одной из ключевых задач для государства остается повышение авторитета представителей рабочих профессий.

То, как проходит нынешний Год рабочих профессий, – прекрасное подтверждение тому, что это не просто слова. Например, в числе приглашенных на главное политическое событие года немало людей труда. В целом очень многое делается для того, чтобы все понимали ценность честного труда, мы видим, как выстраивается новая система, в которой представители рабочих профессий – уважаемые и хорошо оплачиваемые специалисты, а это в свою очередь повышает привлекательность и престиж такой работы для молодых людей. И как заявил Президент, данная работа продолжится, государство будет создавать условия, чтобы люди стремились попасть на производства и трудиться в реальном секторе экономики.

#послание #Послание Президента

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
А лаборатория-то зеленая!
Там, где готовят востребованных специалистов
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Запущено производство автоаксессуаров
Прочти 15 книг – получи миллион
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
На крыльях духа
Обнять родителей спустя четверть века
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Фальшивый конструктор
Приглядывают за временем
Признание в любви
Распоряжение Главы государства о назначении
Карта казахской силы
Здоровье становится приоритетом
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Партия зелёных BAYTAQ провела пресс-конференцию по Посланию…
Шанс построить новый мир
Поэтапная и всесторонняя модернизация
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]