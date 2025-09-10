Важный момент – повышение престижа рабочих профессий
Рафик Мингалеев, старший машинист котлов БКЗ котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго», область Абай
Первый раз лично присутствовал на оглашении Послания Президента народу Казахстана, для меня приглашение на это мероприятие – большая гордость и честь. Тем более что я здесь представляю свой регион, предприятие, на котором работаю, и весь коллектив. Ехал сюда с прекрасными ожиданиями, потому что ежегодные выступления Главы государства дают вдохновение для дальнейшей работы. В посланиях всегда озвучиваются не только стратегические цели для Правительства и госорганов, но и конкретные задачи для всех казахстанцев.