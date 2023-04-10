Вчера в Астане стартовал матч за звание чемпиона мира 2023 года по классическим шахматам между Яном Непомнящим (FIDE) и Дин Лижэнем (Китай)

Победитель станет 17-м чемпионом мира по классическим шахматам, а также получит основную часть призового фонда, составляющего 2 млн евро.

Как отметил на церемонии министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, проведение матча такого уровня – большая честь для страны и хорошая возможность показать преимущества нашей республики на мировой арене. Он зачитал также письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева,­ в котором Президент подчеркнул, что «чемпионат – важнейшее шахматное событие года и мощный стимул для развития этого вида спорта».

На церемонии также выступил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович, подчеркнувший, что главный приз матча достанется тому, кто окажется самым сильным и терпеливым.

– Я верю, что этот матч станет стимулом для детей, для будущих чемпионов. Благодарю всех, кто помог этому событию случиться: Президента Казахстана, министра культуры и спорта, а также главу казахстанской федерации шахмат. Надеюсь, шахматы станут тем инструментом, который поможет нашим детям быть умнее и добрее, – подчеркнул он.

В промежутках между выступлениями официальных лиц на сцену приглашались «чемпионы искусства». Зрителей заворожили и тронули до глубины души танцевальные номера в исполнении труппы Astana Ballet, победителя кубка мира 2022 года по паратанцам Малики Муктаровой и чемпиона Казахстана и Европы по брейк-дансу Баур­жана Сейфуллина. Бурные аплодисменты сорвал и дуэт «Удивительные люди» (Андраник и Геворг Варданяны), которые также продемонстрировали высокое мастерство исполнения.

После них на сцену поднялся президент Казахстан­ской федерации шахмат Тимур Турлов.

– Я верю: матч зажжет серд­ца наших детей, простимулирует их активнее и усерд­нее заниматься шахматами, популяризирует серьезную игру. Искренне надеюсь, что это событие продвинет нашу страну на мировой арене и станет еще одной ступенью к повышению авторитета республики в шахматном мире, – отметил он.

Открытие чемпионата мира по шахматам – не просто шоу. Это событие, которое может реально повлиять на исход матча. На открытии по традиции определяется, кто будет играть белыми фигурами в первой партии. Ян Непомнящий как обладатель более высокого рейтинга ФИДЕ загадал белый цвет, после чего специальный робот RoboChess механической рукой перемешал фигуры и вытащил именно белую. По статистике, белые выигрывают от 52% до 56% партий.

Кстати, открытие первенства планеты запомнилось и еще несколькими мероприятиями. Например, всех присутствующих приятно удивил старинный казахский обряд тұсау кесер (перерезание пут) для сына (маленькому Абдрахману совсем недавно исполнился год) одного из работников Казахстанской федерации шахмат, который провел... 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд (Индия).

– Мы готовились провес­ти обряд в этом месяце, планировали мероприятие, и так совпало, что в этот период у нас в столице началось масштабное шахматное событие. Рискнули предложить поучаствовать в обряде величайшему шахматисту и очень благодарны, что он согласился, – заметила мама ребенка Айнур Байгожа.

– Это очень большая честь для меня – принять участие в старте чьей-то жизни. Желаю Абдрахману всего самого наилучшего, крепкого здоровья и счастья. Малыш, выбери ту профессию, которая сделает тебя счастливым на протяжении всей твоей жизни, – пожелал знаменитый шахматист.

Кстати, выбирая между камчой, книгой, деньгами, домброй и шахматами, Абдрахман предпочел белую ладью. В знак признательности и по казахской традиции родители подарили Виши праздничный чапан.