Вечер, наполненный «Слухами»

Где-то в глубине сцены, за стильными декорациями, в первые же секунды спектак­ля раздается выстрел. Публика только начинает задумываться о возможном убийстве, а на сцене стремительно разворачивается полудетективная история, всецело приковывая внимание и погружая в лихо закрученный сюжет.

Режиссер Русского драматичес­кого театра Анатолий Петриченко решил, что после двух постановок с трагическим финалом – «Мамаша Кураж и ее дети» и «Турандот 2162» – пришло время «угостить» зрителей чем-то легким, захватывающим и забавным, чтобы дать повод посмеяться от души и отвлечь от будничной суеты.

Спектакль «Слухи» выполнил поставленную задачу в полной мере. Сюжет позволяет многим узнать себя или людей из своего окружения. Ситуация, в которой оказался заместитель мэра Нью-Йорка, решивший на годовщину свадьбы пригласить домой друзей, может произойти с каждым.

– Это феерическая комедия, полная реприз и забавных моментов, – рассказывает директор Русского драматического театра Игорь Вербицкий. – Мне нравится сценография – чис­тая, светлая, легкая. Перчинки добавляет английский юмор, сдобренный нашим южным темпераментом.

Оформление сцены выдержано в трех цветах – белом, красном и черном, – символизирующих чис­тоту, страсть, зависть и сплетни. Очень хорошее режиссерское решение: красивое и символичное. А на сцене кипят роковые страсти, есть здесь любовь и кровь. Мужчины – во фраках, женщины – в красных вечерних нарядах, макияж, прически – все подчеркивает их принадлежность к высшему обществу.

– Актерский ансамбль получился слаженным, все хороши, а особенно блистают наши актрисы, – отмечает Анатолий Петриченко. – Любая пьеса чему-то учит. В нашем случае мы показываем, как выглядят люди, которые боятся правды, но охотно пользуются слухами и даже сами их не прочь распространить. В сюжете есть интрига. Ситуация смешная, и ее развитие отражает всю гамму человеческих эмоций.

Лауреат театральной премии «Еңлікгүл» актриса Ольга Иванова сыграла шутницу Клэр Ганц.

– Роль яркая, интересная, – говорит актриса. – Девушки любят порой посплетничать. Чтобы разносить слухи – у меня лично такого нет, но свою героиню я где-то понимаю.

– Мой герой – психоаналитик заместителя мэра и по совмес­тительству друг, – рассказывает актер Сергей Пушкарев. – Он расчетливый и беспристрастный, но в некоторых моментах сопереживает за участников вечеринки. Иногда поступается своими принципами. Любого персонажа, даже если он отрицательный, я играю с любовью. Во всякой роли можно найти положительные стороны, иначе ничего не получится.

Приглашая зрителей на премьеру, труппа театра предложила им надеть вечерние платья в крас­но-черных тонах, поддержать эстетику спектакля.

– Понятно, что веление времени – комфортная одежда, и нас особенно порадовало, что зрители откликнулись на наш призыв и пришли если не в черном и крас­ном, то с деталями этих оттенков в своих нарядах, – говорит актриса Галина Петриченко, сыгравшая роль полицейского. – Такое единение зрителей и актеров, хотя бы в элементах одежды, – это замечательно, так создается особая атмосфера в зале.