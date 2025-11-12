В нем приняли участие Педагогический колледж им. М. Ауэ­зова, СШ № 1 им. Н. Чернышевского, СШ им. С. Габбасова, СШ им. С. Бегалина, основная школа села Каражал, основная школа имени Куйбышева, СШ № 16 им. Т. Аманова, школа-сад села Коктал, многопрофильная гимназия № 5 им. Шакарима, СШ им. К. Кадыржанова села Кызылкия, СШ № 17, СШ им. Шынкожы-батыра, основная школа села Салкынтобе, гимназия № 6 города Семея, СШ им. О. Менаякулы, школа-сад им. С. Сейфуллина, основная школа им. Кажыкельды.

В рамках фестиваля были представлены видеоролики, презентации и проекты, отражающие историю, педагогическое наследие и духовно-нравственные ценности. Фестиваль стал важным событием для укрепления связей между поколениями педагогов и продвижения национальных ценностей. По итогам мероприятия участники были отмечены наградами и получили сертификаты о вступлении в областную ассоциацию «Вековые образовательные учреждения».