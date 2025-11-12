Вековой отметив юбилей

Образование
9
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Масштабный фестиваль «Учебное заведение со 100-летней историей: глубокие корни и богатые традиции – золотая основа образования и воспитания» собрал старейшие школы и колледжи области для демонстрации их достижений и обмена опытом.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В нем приняли участие Педагогический колледж им. М. Ауэ­зова, СШ № 1 им. Н. Чернышевского, СШ им. С. Габбасова, СШ им. С. Бегалина, основная школа села Каражал, основная школа имени Куйбышева, СШ № 16 им. Т. Аманова, школа-сад села Коктал, многопрофильная гимназия № 5 им. Шакарима, СШ им. К. Кадыржанова села Кызылкия, СШ № 17, СШ им. Шынкожы-батыра, основная школа села Салкынтобе, гимназия № 6 города Семея, СШ им. О. Менаякулы, школа-сад им. С. Сейфуллина, основная школа им. Кажыкельды.

В рамках фестиваля были представлены видеоролики, презентации и проекты, отражающие историю, педагогическое наследие и духовно-нравственные ценности. Фестиваль стал важным событием для укрепления связей между поколениями педагогов и продвижения национальных ценностей. По итогам мероприятия участники были отмечены наградами и получили сертификаты о вступлении в областную ассоциацию «Вековые образовательные учреждения».

#школы #фестиваль #100 летие #старейшие школы

Популярное

Все
Под эгидой FEI
Лучший киберспортсмен планеты
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Комедия страстей
Молодежь созидает будущее
Маленькие шаги для больших достижений
На счету уже 18 медалей!
Юные патриоты приняли присягу
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Представлены приоритеты в области социальной политики
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

О цифровой грамотности педагогов говорили участники конфере…
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2…
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в…
С помощью ChatGPT можно будет создавать учебные программы н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]