Общество
Вековой юбилей Талгата Бегельдинова отметили в Вооруженных силах Казахстана

В Вооруженных силах Казахстана состоялись торжественные митинги и возложения цветов к бюстам, памятникам и месту захоронения легендарного летчика-штурмовика, прославленного ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора авиации Талгата Якубековича Бегельдинова, сообщает Kazpravda.kz.

В Нур-Султане в церемонии возложения цветов к монументу, установленному в прошлом году, приняли участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, его заместители, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, ветераны, представители местных исполнительных органов и общественных организаций.  

Глава оборонного ведомства рассказал о героическом пути дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, о его неоценимом вкладе в развитие гражданской и военной авиации Казахстана, строительство культурных объектов и индустриальной инфраструктуры страны.

"Жизненный путь генерал-майора авиации Талгата Якубековича Бегельдинова – наглядный пример героизма, стойкости несгибаемого поколения, прошедшего через горнило самой кровопролитной войны двадцатого века. Мы, его современники, и подрастающие юные патриоты, гордимся подвигом великого сына казахского народа и будем хранить память о нем в наших сердцах", – подчеркнул министр обороны.

В тот же день Военном институте Сил воздушной обороны города Актобе в музее боевой славы состоялось открытие экспозиции. В ней представлены уникальные фотографии из личного архива семьи Бегельдиновых, другие экспонаты, связанные яркой на события жизнью героя.

По мнению руководства Военного института Сил воздушной обороны, музей станет хорошим подспорьем в воспитании молодого поколения актюбинцев и курсантов единственного в Центральной Азии военного летного института.

В честь легенды казахстанской военной авиации мероприятия организованы на авиационных базах, в воинских частях и учебных заведениях. Ему посвящают свои учебно-тренировочные полеты на вертолетах армейской авиации Ми-35М, Ми-8, Ми-171Ш и самолетах Су-30СМ, Су-27, Су-25, L-39 военные летчики.

Мероприятия пройдут также в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил. Там состоится торжественное собрание и праздничный концерт, организованный силами коллективов военного оркестра и ансамбля Министерства обороны.

В ознаменование вековой даты главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов передаст Центральному военно-историческому музею Вооруженных сил уменьшенную копию монумента Талгата Бегельдинова, установленного в столице. Полуметровая статуэтка весом более 25 кг отлита из бронзы.

 

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