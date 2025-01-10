Венгерский препарат для удержания влаги опробовали на полях в Казахстане

Он позволяет экономить на рисовых полях до 37% воды

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане завершился первый этап испытаний венгерского препарата для экономии воды, сообщает Kazpravda.kz

По инициативе Минводы в них приняли участие четыре научно-исследовательских института. Это «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» в Таразе, «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева» в Кызылорде, «Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» и «Институт аграрных инноваций».

В ходе испытаний было изучено влияние препарата на увлажнение почвы в различных группах и климатических условиях, а также повышение урожайности в условиях полива небольшими объемами воды.

По словам ученых, препарат позволяет экономить на рисовых полях до 37% воды. Так как традиционным способом рис поливают в течение 90 дней, а при использовании препарата для удержания влаги достаточно полива в течение 51 дня.

На поливе сахарной свеклы сэкономлено 23,9% воды, на кукурузе – до 28,7%. Также эксперты отмечают рост урожайности.

«Первый этап испытаний показал хорошие результаты. Далее нужно проверить эффективность препарата на больших посевных площадях. Для этого нужно встретиться с аграриями и показать им результаты тестов, провести разъяснительную работу. С каждым годом спрос на поливную воду растет, и наши крестьянские хозяйства заинтересованы в переходе на современные методы экономии воды»,– сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

В свою очередь, представители венгерской компании Soil Solution заявили, что намерены открыть завод по производству препарата в Казахстане, если будет большой спрос со стороны аграриев.