Верховный суд поставил точку в деле о Малом Талдыколе

Сегодня, 21 июля, в Верховном суде (последняя инстанция) было оглашено решение по иску от коалиции корпоративных юристов Aqiqat по ситуации вокруг озер Малого Талдыколя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Liter.kz.
Решением суда постановлено сохранить озеро №7 как наиболее глубокое и подлежащее сохранению из озер.
"К сожалению, другие скопления воды имеют временный характер и не имеют природной подпитки. Таким образом, полностью высохли и исчезли водные скопления с условными обозначениями озер №6 и №9", - говорится в сообщении.
Городской акимат совместно с Минэкологии проводит работу по заполнению Большого Талдыколя путем дополнительных сбросов туда очищенной воды из КОС (канализационно-очистные сооружения) города.
Ожидается, что объем воды там увеличится в несколько раз, добавило издание.
Ранее депутат Мажилиса Александр Милютин потребовал запретить работы по освоению незаконно выделенных акиматом столицы земельных участков в районе группы озер Малый Талдыколь. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.