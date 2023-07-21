Верховный суд поставил точку в деле о Малом Талдыколе

Сегодня, 21 июля, в Верховном суде (последняя инстанция) было оглашено решение по иску от коалиции корпоративных юристов Aqiqat по ситуации вокруг озер Малого Талдыколя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Решением суда постановлено сохранить озеро №7 как наиболее глубокое и подлежащее сохранению из озер.

"К сожалению, другие скопления воды имеют временный характер и не имеют природной подпитки. Таким образом, полностью высохли и исчезли водные скопления с условными обозначениями озер №6 и №9", - говорится в сообщении.

Городской акимат совместно с Минэкологии проводит работу по заполнению Большого Талдыколя путем дополнительных сбросов туда очищенной воды из КОС (канализационно-очистные сооружения) города.

Ожидается, что объем воды там увеличится в несколько раз, добавило издание.

Ранее депутат Мажилиса Александр Милютин потребовал запретить работы по освоению незаконно выделенных акиматом столицы земельных участков в районе группы озер Малый Талдыколь. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.