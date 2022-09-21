Мажилисмен требует приостановить правовые акты акимата по работам в районе озер Малый Талдыколь

Депутат Мажилиса Александр Милютин требует запретить работы по освоению незаконно выделенных акиматом столицы земельных участков в районе группы озер Малый Талдыколь. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Милютин напомнил, что сейчас ведутся работы по освоению незаконно выделенных столичным акиматом земельных участков, расположенных вблизи от береговой линии озер № 6, 7 и 9.

«Незаконность выделения указанных земельных участков обусловлена тем, что правовой акт, послуживший основанием для выделения этих участков, решением суда признан незаконным и отменен. Речь идет о решении Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан № 7194-21-00-4/1717 от 11 июля 2022 года, признавшего постановление акимата города Нур-Султан от 23 декабря 2020 года «О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта» в части перевода в земли населенного пункта участков озер № 6, 7 и 9 незаконным. Решение суда вступило в законную силу 2 августа текущего года. Однако, работы по освоению незаконно выделенных земельных участков продолжаются», - констатировал мажилисмен.

Причиной этого, считает он, является то, что не прекращено действие правовых актов акимата по выделению указанных земельных участков конкретным лицам.

«Бездействие акимата обусловлено тем, что вышеуказанным решением суда на установление водоохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь на участках озер № 6, 7 и 9 акимату города Нур-Султан предоставлен трехмесячный срок, который истекает только 2 ноября 2022 года. При этом, на наш взгляд, акимат столицы допускает нарушение нормы, предусмотренной пунктом 1-2 статьи 43 Земельного кодекса: «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос», поскольку эта норма обязывает акимат приостановить действие своих актов по предоставлению земельных участков на расстоянии 500 метров от береговых линий озер № 6, 7 и 9 группы озер Малый Талдыколь», - сказал Милютин.

В этой связи депутат требует в надзорном порядке опротестовать правовые акты акимата города по выделению незаконно выделенных земельных участков, расположенных в пределах 500 метров от береговой линии озер № 6, 7 и 9, приостановить их действие, поскольку их исполнение влечет излишние и неоправданные затраты владельцев участков, а также нарушает экологическую безопасность столицы.