Вернуть производство

В сложившихся условиях мы должны извлечь выгоду для решения накопившихся социально-экономических проблем. Для этого, как отметил Касым-Жомарт Токаев, мы должны «твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан». И для решения этих задач у нас есть хорошие предпосылки, прежде всего необходимо использовать очень выгодное географическое расположение нашей страны.

Казахстан располагается на перекрестке важных стратегичес­ких маршрутов, как экономических, так и культурных. И развитие туризма в этой связи должно и может стать еще одним драйвером креативной экономики.

«Нужно задействовать и туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты», – отмечает Глава государства. Для этого нам необходимо не только искать новые формы привлечения туристов, но и использовать уже имеющиеся наработки. К примеру, мы реализовали проект «Сакральная география»: почему бы при должном развитии инфраструктуры не нап­равить туристические потоки на эти объекты культурного и исторического наследия нашего народа?

Глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки отечественного производителя, в том числе и за счет средств бюджетного финансирования. В этой связи стоило бы вернуться к вопросу о возрож­дении некогда закрытых отечественных производственных предприятий.

Особое внимание было уделено развитию аграрного сектора, ведь рядом с Казахстаном находится огромный рынок потребления. Для этого было предложено развивать крупные сельхозпредприятия. Необходимо создавать условия, льготы и преференции для жителей сельской глубинки. Ведь когда-то аульчане жили очень вольготно. Так, значительная часть российских и европейских исследователей края отмечает один удивительный факт: вплоть до XIX века жители степи были весьма состоятельными. И это было массовым и распространенным явлением, нежели в более позднее время. Об этом писал известный российский исследователь Яков Гавердовский в самом начале XIX века: «Прежде признавали бедным того киргизца, который не мог насчитать в своем табуне 1 000 овец и 100 лошадей».

Говоря об энергобезопасности страны, Президент подчеркнул, что наша страна в состоянии сама полностью обеспечить себя энергией. А для этого у нас есть все: и вода, и природные ресурсы, и квалифицированные кад­ры. Очень важным с точки зрения взаимоотношений народа и власти стало заявление Главы государства о том, что решение о строительстве атомной станции будет принято только после национального референдума.

В вопросах экономии воды не стоило бы исключать и веками наработанный опыт традиционного казахского общества по строительству колодцев.

Шагать в будущее необходимо с учетом всех аспектов – как новых форм ведения экономичес­кого строительства с применением современных технологий, так и проверенных временем успешных наработок предыдущих поколений отечественной научной мысли.