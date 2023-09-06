Вернуть производство

Статьи
1
Зиябек Кабульдинов, член-корреспондент НАН РК

В условиях нынешней геополитической ситуации перед Казахстаном стоят новые вызовы, пути их преодоления обозначил в своем Послании Глава государства.

Фото из личного архива

В сложившихся условиях мы должны извлечь выгоду для решения накопившихся социально-экономических проблем. Для этого, как отметил Касым-Жомарт Токаев, мы должны «твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан». И для решения этих задач у нас есть хорошие предпосылки, прежде всего необходимо использовать очень выгодное географическое расположение нашей страны.

Казахстан располагается на перекрестке важных стратегичес­ких маршрутов, как экономических, так и культурных. И развитие туризма в этой связи должно и может стать еще одним драйвером креативной экономики.

«Нужно задействовать и туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты», – отмечает Глава государства. Для этого нам необходимо не только искать новые формы привлечения туристов, но и использовать уже имеющиеся наработки. К примеру, мы реализовали проект «Сакральная география»: почему бы при должном развитии инфраструктуры не нап­равить туристические потоки на эти объекты культурного и исторического наследия нашего народа?

Глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки отечественного производителя, в том числе и за счет средств бюджетного финансирования. В этой связи стоило бы вернуться к вопросу о возрож­дении некогда закрытых отечественных производственных предприятий.

Особое внимание было уделено развитию аграрного сектора, ведь рядом с Казахстаном находится огромный рынок потребления. Для этого было предложено развивать крупные сельхозпредприятия. Необходимо создавать условия, льготы и преференции для жителей сельской глубинки. Ведь когда-то аульчане жили очень вольготно. Так, значительная часть российских и европейских исследователей края отмечает один удивительный факт: вплоть до XIX века жители степи были весьма состоятельными. И это было массовым и распространенным явлением, нежели в более позднее время. Об этом писал известный российский исследователь Яков Гавердовский в самом начале XIX века: «Прежде признавали бедным того киргизца, который не мог насчитать в своем табуне 1 000 овец и 100 лошадей».

Говоря об энергобезопасности страны, Президент подчеркнул, что наша страна в состоянии сама полностью обеспечить себя энергией. А для этого у нас есть все: и вода, и природные ресурсы, и квалифицированные кад­ры. Очень важным с точки зрения взаимоотношений народа и власти стало заявление Главы государства о том, что решение о строительстве атомной станции будет принято только после национального референдума.

В вопросах экономии воды не стоило бы исключать и веками наработанный опыт традиционного казахского общества по строительству колодцев.

Шагать в будущее необходимо с учетом всех аспектов – как новых форм ведения экономичес­кого строительства с применением современных технологий, так и проверенных временем успешных наработок предыдущих поколений отечественной научной мысли.

#экономика #производство #бизнес #предприятия #Послание Президента

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
А попался на мошенничестве
Меч хана Кенесары
Украсят академию девичьи улыбки
Награды – достойным!
Указ Президента Республики Казахстан
За здоровьем – на природу
Указ Президента Республики Казахстан
Грязная игра
Старые новые районы
Указ Президента Республики Казахстан
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
На юго-востоке Турции упал метеорит
«Ата заңым – айбыным!»
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Старые новые районы
За здоровьем – на природу
Награды – достойным!
Украсят академию девичьи улыбки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]