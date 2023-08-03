Вернуть ребенка "с того света" помогла диспетчер скорой помощи в Павлодарской области

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Восстановить дыхание спасенного из бассейна 7-летнего мальчика помогла его родственникам диспетчер скорой помощи, пока медицинская бригада добиралась на место вызова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел накануне в одной частных бань областного центра. Ребенок отдыхал вместе с родственниками и, в какой-то момент, начал тонуть в бассейне. Взрослые вытащили его из воды и сразу же позвонили в 103. Медики прибыли через 6 минут после вызова. Все это время диспетчер службы оставалась на связи с родными мальчика, и инструктировала, как оказать ему первую помощь.

«Вся сложность была в том, что ребенок не дышал. Именно поэтому диспетчер оставался на связи с его родственниками, пока не прибудет медицинская бригада. Она объяснила, как правильно выполнить прием Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути мальчика от воды. Нужно отметить, что люди, которые находились рядом с ребенком, точно следовали алгоритму действий. Это и сыграло решающую роль в спасении ребенка, потому что в подобных случаях все могут решить считанные минуты», – рассказывает заместитель главврача областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

«Когда ребенка передали медикам, он уже был в сознании. Убедившись, что с ним все в порядке, мальчика доставили в детскую областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает», – добавили медики.

Отмечается, что метод «удержания звонка», при котором диспетчер остается на связи с человеком, находящимся рядом с пострадавшим, в областной станции скорой помощи внедрили в 2019 году. За три года диспетчеры павлодарской 103 использовали его почти 28 тысяч раз. С начала 2023 года в службе выполнили почти 10 тысяч удержаний звонка. Благодаря этому методу в Павлодарской области 5 случаев домашних родов прошли без осложнений, отметили в службе.