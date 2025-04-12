На днях участники экологической акции собрали и вывезли 12 тонн бытового мусора, скопившегося рядом с участком Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) в Карасайском районе. По словам организаторов субботника, представителей областного филиала партии «Amanat», стихийную свалку создали нерадивые жители расположенных рядом сел и дачных массивов. Здесь, в Иргелинском сельском округе, где проживает свыше 40 тыс. человек, проблема утилизации ТБО назрела давно, однако место несанкционированной свалки долгое время оставалось вне поля зрения местных властей и коммунальных служб.

– Участок расположен вдоль оживленной магистрали БАКАД,­ по которой ежедневно курсируют тысячи машин, – прокомментировал участник экоакции, депутат маслихата Карасайского района Бекжан Сунбеков. – И когда перед глазами проезжающих открывается такая неприглядная картина – гора мусора, – это позор! Получается, пока одни граждане дружно наводят порядок на улицах городов и сел, участвуя в акции «Таза Қазақстан», другие продолжают мусорить…

Инициаторы субботника предложили установить на данном участке у трассы камеры видео­наблюдения, а также усилить контроль над соблюдением чистоты со стороны полиции и общественного совета. Впрочем, это не единственный участок в регио­не, где царит антисанитария.

Тем временем жители Конаева устроили акцию «Таза жағажай», очистив от мусора побережье Капшагайского водохранилища. За день на пляжах было собрано свыше трех тонн отходов – пластиковых бутылок, пакетов и другого хлама. И это при том, что еще далеко до начала купального сезона, когда ежедневно на берегу водоема отдыхают тысячи туристов.

Как отметил председатель городской организации ветеранов Базарбай Оралбаев, важно пред­отвратить загрязнение пляжной зоны, привлечь внимание общественности к вопросам соблюдения чистоты.

– Отрадно, что акцию поддержали молодежные активисты, волонтеры, пришедшие сюда по зову души, – подчеркнул аксакал. – Видно, что наша молодежь искренне желает внести вклад в благоустройство родного края. Объединив усилия, мы сможем улучшить экологическую ситуацию.

Между тем, по информации местных властей, в областном центре продолжают выявлять многочисленные нарушения санитарных норм и правил. Только за одну неделю городским отделом полиции Конаева составлено около сотни протоколов по двум статьям КоАП РК – «Загрязнение мест общего пользования» и «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, порча инфраструктуры и уничтожение зеленых насаждений». Общая сумма штрафов составила около 1,2 млн тенге.

Как выяснилось, большинство нарушителей захламляют территорию города, незаконно сгружая где попало строительный мусор, старую мебель. Выявить эти неблаговидные поступки удается благодаря установленным на улицах видеокамерам.

Также по области с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» высажено 30 тыс. деревьев. Очищены сотни водоемов, парков, дворов. В субботниках приняли участие десятки тысяч человек.