Весомая поддержка

С момента ввода в Актюбинской области механизма государственной поддержки развития бизнеса предпринимателям была субсидирована кредитная ставка для 7 239 проектов на общую сумму 244 млрд тенге; гарантию получили 5 747 проектов на сумму 64,4 млрд тенге.

Эти показатели журналисты смогли оценить воочию, побывав в пресс-туре, организованном областным филиалом фонда «Даму».

– В настоящее время мы участвуем в реализации Национального проекта по развитию предпринимательства, рассчитанного на период до конца 2025 года. На начало ноября по инструменту «Субсидирование процентной ставки» получили поддержку 686 проектов на 38,2 миллиарда тенге и по инструменту «Гарантирование» – 573 проекта на девять миллиардов тенге, – поделилась предварительными итогами проделанной работы директор филиала Айнагуль Байдаулетова.

Особо было отмечено, что из общего объема кредитов на развитие бизнеса, выданных в области банками второго уровня, почти четвертая часть поддержана через фонд «Даму». Кроме того, в марте 1 млрд тенге был выделен в рамках реализации программы регионального развития «Өркен» предпринимателям моногорода Хромтау. Свой вклад в благое дело внесли местный бюджет и АО «ТНК «Казхром».

В результате господдержки наблюдаются положительная тенденция развития производства отечественных товаров и услуг, повышение занятости населения. В этом можно убедиться на примере ТОО «Акватория-Актобе», которое в следующем году отметит 20-летие. Предприятие выпускает насосные станции, системы водоснабжения, водоотведения, модульно-водогрейные котельные...

– Наш портфель типовых решений обеспечивает системный подход к исполнению проекта любой сложности, – рассказал директор предприятия Дмитрий Шрамко. – Полученные от фонда «Даму» кредитные средства были направлены на пополнение оборотных средств. Ставка по кредиту составила 21%, из них 7 оплачиваем мы, разницу субсидирует фонд «Даму».

Побывали журналисты и в святая святых фирмы «Ваниль», чья сладкая продукция известна далеко за пределами региона. ИП «Иркиналинова Зауреш Енсегеновна» производит торты, пирожные, печенье, выпечку с 2008 года. Особая гордость – конфеты ручной работы и запатентованный жент в шоколаде.

Кредитные средства пошли на капитальный ремонт цеха по выпуску кулинарных изделий. Ставка по кредиту составила 21,75%, предпринимательница при этом оплачивает лишь 5%. Также «Даму» предоставлена гарантия в размере 40% от суммы кредита, полученного в First Heartland Jusan Bank.

Индивидуальный предприниматель «Узакпаев Айтжан Мажитович» заявил о себе на рынке в 2017 году. В настоящее время в сутки его предприятие выпускает шесть тысяч губок для мытья посуды и помещений, вискозных салфеток и мочалок для тела под торговой маркой «Ай-Зере». Кредит позволил приобрести производственное помещение, новые станки и пополнить оборотные средства.