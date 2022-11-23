Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача

Свои предложения о реформировании системы, поддержанные областным акиматом, управление ветеринарии Акмолинской области направило в Министерство сельского хозяйства.

Улучшения необходимы, в частности, для того чтобы обеспечить решение задач, пос­тавленных Главой государства в сентябрьском (2021 года) Послании народу Казахстана, подчеркнул заместитель руководителя облуправления Агыбай Сыздыков на брифинге в региональной службе коммуникаций, подводя итоги работы ведомства за десять месяцев 2022-го.

По его словам, несмотря на имеющиеся в сфере ветеринарии проблемы, основная из которых – дефицит кадров, все плановые мероприятия – вакцинация, забор крови, биркование, лечение сельскохозяйственных животных – проводятся своевременно. Как результат, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение заболеваемости скота туберкулезом, бруцеллезом.

На 2022 год на нужды областной ветеринарии выделено 2,7 млрд тенге, это на 140% больше, чем в прошлом году. В том числе для вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура из резерва Правительства РК направлено более 730 млн тенге.

– Выполнен план применения объема выделенных ветеринарных препаратов, сохранен устойчивый иммунитет против особо опасных заболеваний скота и птицы на территории области, – отметил Агыбай Сыздыков.

По сути, ветврачи стоят на страже особо опасных болезней, имеющих негативные экономические и социальные последствия. При этом ветеринарные станции области сегодня только на 87% обеспечены специалистами. Не хватает рабочих рук для ежедневной профилактической работы с животными. Средний возраст квалифицированных практикующих ветеринаров составляет 50–60 лет.

Ежегодно районы, уповая на государственную программу «С дипломом – в село!», зазывают к себе молодых специалис­тов из столичного аграрного университета, Катаркольского сельскохозяйственного колледжа.

С 2017 по 2022 год в Акмолинскую область в рамках вышеназванной программы прибыли 73 ветеринара. Льготным бюджетным кредитом для покупки жилья воспользовались 30 выпускников.

– Работа в этом направлении управлением будет усилена, – добавил спикер.

Одной из застарелых проб­лем сферы стала обеспеченность населенных пунктов области типовыми скотомогильниками. Для ее решения акиматом области утверж­ден План мероприятий на

2019–2025 годы. К слову, из 298 имеющихся скотомогильников лишь восемь были типовыми, а 290 – так называемые примитивные.

В настоящее время оформлено 108 земельных участков в 19 районах под типовые скотомогильники. За два предыдущих года пять таких объек­тов общей стоимостью 70 млн тенге построено в районе Биржана-сал. На их содержание выделено 4,8 млн тенге.

Добавим, что в нынешнем году из бюджета ассигновано 37,5 млн тенге на разработку ПСД для строительства в течение двух лет скотомогильников в 15 районах области.

В прошлом году много шума в СМИ и социальных сетях вызвали выявленные в Акмолинской области факты поражения сельскохозяйственных животных заболеванием невыяс­ненной этиологии, клиничес­кие признаки которого были схожи с ящуром. Напомним: в 2021-м в 16 районах области и Степногорске также было выявлено 16,8 тыс. голов скота с заболеванием неизвестной этиологии. Тогда пало 116 голов КРС. Из областного бюджета для дезинфекции дворов владельцев, где содержались больные животные, выделили 15 млн тенге.

Начиная с января нынешнего года ситуация повторилась в десяти районах области. На сей раз заболели 5,4 тыс. голов КРС и 1,7 тыс. голов МРС. Пало 64 головы КРС. Специалисты ветслужбы, изолировав больное поголовье во всех населенных пунктах, занялись симптоматическим лечением.

– Хотелось бы подчеркнуть четкую и слаженную работу специалистов ветеринарных станций, которым пришлось нелегко. Несмотря на ограниченность бюджета, в течение лета целыми днями они работали при 30-градусной жаре, находясь на отгонных пастбищах. И вылечили 99,4% животных, – отметил заместитель главного ветеринарного врача региона.

Акиматом области в конце 2021 года утвержден и направлен в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства План по профилактике ящура. На сегодня во всех районах продолжается вакцинация животных. До конца года иммунизируют с учетом кратности 1,3 млн голов КРС, 1,4 млн голов МРС и 92,3 тыс. голов свиней.

Отлов бродячих собак и кошек – еще одна задача, возложенная на ветслужбу. Проводится она по обращениям жителей.

– В СМИ, в социальных сетях постоянно муссируется тема увеличения бездомных собак и кошек в населенных пунктах области. Многочисленные обращения на сей счет поступают в адрес облуправления ветеринарии. Однако вступивший в силу Закон «Об ответственном обращении с животными» от 30 декабря 2021 года приос­тановил начатую с середины марта нынешнего года работу. В результате численность беспризорных животных выросла, – констатировал спикер.

В этой связи на сессии областного маслихата утверждены специальные Правила отлова, временного содержания и вынужденного усыпления животных, а также содержания и выгула домашних кошек и собак.

Забой скота в специальных условиях – еще одна важная составляющая ветеринарной безопасности. Исключит рис­ки заражения лишь строгий запрет на подворный забой. А по области из-за нерентабельности закрыты 106 убойных площадок из зарегистрированных 185 объектов.

За нарушения правил перемещения животных и забоя к административной ответственности привлечены 164 физических и юридических лица на сумму 5,6 млн тенге.

Предложения, направленные акмолинцами в Министерство сельского хозяйства, касаются ежегодного субсидирования услуг (операций) ветеринарных станций на 50% за счет средств республиканского бюджета; повышения зарплаты ветеринарных врачей, работаю­щих в сельской местности не менее чем на 25%; выделения дотаций на оплату коммунальных услуг, приобретение топ­лива.

Ветеринарным специалис­там необходимо создавать на рабочих местах надлежащие условия – обеспечивать ветстанции необходимым инст­рументарием и спецодеждой, оргтехникой, холодильниками, транспортом, ГСМ. Поэтому предложено выделять средства из республиканского бюджета на материально-техническое оснащение.

К слову, для полного оснащения ветстанций области в течение трех лет необходимо 3,3 млрд тенге. По словам Агыбая Сыздыкова, если их предложения будут приняты, то благодаря увеличению зарплаты, ощутимой социальной поддержке специалистов, работающих в сельской местности, профессия ветеринарного врача станет более престижной. А значит, ожидаемые перемены в отрасли наступят и повлияют на устойчивость эпизоотичес­кой обстановки.