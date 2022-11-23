Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача

Улучшения необходимы, в частности, для того чтобы обеспечить решение задач, поставленных Главой государства в сентябрьском (2021 года) Послании народу Казахстана, подчеркнул заместитель руководителя облуправления Агыбай Сыздыков на брифинге в региональной службе коммуникаций, подводя итоги работы ведомства за десять месяцев 2022-го.
По его словам, несмотря на имеющиеся в сфере ветеринарии проблемы, основная из которых – дефицит кадров, все плановые мероприятия – вакцинация, забор крови, биркование, лечение сельскохозяйственных животных – проводятся своевременно. Как результат, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение заболеваемости скота туберкулезом, бруцеллезом.
На 2022 год на нужды областной ветеринарии выделено 2,7 млрд тенге, это на 140% больше, чем в прошлом году. В том числе для вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура из резерва Правительства РК направлено более 730 млн тенге.
– Выполнен план применения объема выделенных ветеринарных препаратов, сохранен устойчивый иммунитет против особо опасных заболеваний скота и птицы на территории области, – отметил Агыбай Сыздыков.
По сути, ветврачи стоят на страже особо опасных болезней, имеющих негативные экономические и социальные последствия. При этом ветеринарные станции области сегодня только на 87% обеспечены специалистами. Не хватает рабочих рук для ежедневной профилактической работы с животными. Средний возраст квалифицированных практикующих ветеринаров составляет 50–60 лет.
Ежегодно районы, уповая на государственную программу «С дипломом – в село!», зазывают к себе молодых специалистов из столичного аграрного университета, Катаркольского сельскохозяйственного колледжа.
С 2017 по 2022 год в Акмолинскую область в рамках вышеназванной программы прибыли 73 ветеринара. Льготным бюджетным кредитом для покупки жилья воспользовались 30 выпускников.
– Работа в этом направлении управлением будет усилена, – добавил спикер.
Одной из застарелых проблем сферы стала обеспеченность населенных пунктов области типовыми скотомогильниками. Для ее решения акиматом области утвержден План мероприятий на
2019–2025 годы. К слову, из 298 имеющихся скотомогильников лишь восемь были типовыми, а 290 – так называемые примитивные.
В настоящее время оформлено 108 земельных участков в 19 районах под типовые скотомогильники. За два предыдущих года пять таких объектов общей стоимостью 70 млн тенге построено в районе Биржана-сал. На их содержание выделено 4,8 млн тенге.
Добавим, что в нынешнем году из бюджета ассигновано 37,5 млн тенге на разработку ПСД для строительства в течение двух лет скотомогильников в 15 районах области.
В прошлом году много шума в СМИ и социальных сетях вызвали выявленные в Акмолинской области факты поражения сельскохозяйственных животных заболеванием невыясненной этиологии, клинические признаки которого были схожи с ящуром. Напомним: в 2021-м в 16 районах области и Степногорске также было выявлено 16,8 тыс. голов скота с заболеванием неизвестной этиологии. Тогда пало 116 голов КРС. Из областного бюджета для дезинфекции дворов владельцев, где содержались больные животные, выделили 15 млн тенге.
Начиная с января нынешнего года ситуация повторилась в десяти районах области. На сей раз заболели 5,4 тыс. голов КРС и 1,7 тыс. голов МРС. Пало 64 головы КРС. Специалисты ветслужбы, изолировав больное поголовье во всех населенных пунктах, занялись симптоматическим лечением.
– Хотелось бы подчеркнуть четкую и слаженную работу специалистов ветеринарных станций, которым пришлось нелегко. Несмотря на ограниченность бюджета, в течение лета целыми днями они работали при 30-градусной жаре, находясь на отгонных пастбищах. И вылечили 99,4% животных, – отметил заместитель главного ветеринарного врача региона.
Акиматом области в конце 2021 года утвержден и направлен в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства План по профилактике ящура. На сегодня во всех районах продолжается вакцинация животных. До конца года иммунизируют с учетом кратности 1,3 млн голов КРС, 1,4 млн голов МРС и 92,3 тыс. голов свиней.
Отлов бродячих собак и кошек – еще одна задача, возложенная на ветслужбу. Проводится она по обращениям жителей.
– В СМИ, в социальных сетях постоянно муссируется тема увеличения бездомных собак и кошек в населенных пунктах области. Многочисленные обращения на сей счет поступают в адрес облуправления ветеринарии. Однако вступивший в силу Закон «Об ответственном обращении с животными» от 30 декабря 2021 года приостановил начатую с середины марта нынешнего года работу. В результате численность беспризорных животных выросла, – констатировал спикер.
В этой связи на сессии областного маслихата утверждены специальные Правила отлова, временного содержания и вынужденного усыпления животных, а также содержания и выгула домашних кошек и собак.
Забой скота в специальных условиях – еще одна важная составляющая ветеринарной безопасности. Исключит риски заражения лишь строгий запрет на подворный забой. А по области из-за нерентабельности закрыты 106 убойных площадок из зарегистрированных 185 объектов.
За нарушения правил перемещения животных и забоя к административной ответственности привлечены 164 физических и юридических лица на сумму 5,6 млн тенге.
Предложения, направленные акмолинцами в Министерство сельского хозяйства, касаются ежегодного субсидирования услуг (операций) ветеринарных станций на 50% за счет средств республиканского бюджета; повышения зарплаты ветеринарных врачей, работающих в сельской местности не менее чем на 25%; выделения дотаций на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива.
Ветеринарным специалистам необходимо создавать на рабочих местах надлежащие условия – обеспечивать ветстанции необходимым инструментарием и спецодеждой, оргтехникой, холодильниками, транспортом, ГСМ. Поэтому предложено выделять средства из республиканского бюджета на материально-техническое оснащение.
К слову, для полного оснащения ветстанций области в течение трех лет необходимо 3,3 млрд тенге. По словам Агыбая Сыздыкова, если их предложения будут приняты, то благодаря увеличению зарплаты, ощутимой социальной поддержке специалистов, работающих в сельской местности, профессия ветеринарного врача станет более престижной. А значит, ожидаемые перемены в отрасли наступят и повлияют на устойчивость эпизоотической обстановки.