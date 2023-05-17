ВИЧ – это не приговор

Пути передачи ВИЧ уже ни у кого не вызывают сомнений. ВИЧ может передаваться только тремя путями: через кровь (при инъекциях общим инструментарием или каких-либо иных контактах «кровь в кровь»), половым путем либо вертикально от матери к ребенку. Других путей передачи не существует!

Вирус иммунодефицита человека сравнительно малозаразен. В отличие от большинства инфекционных заболеваний ВИЧ-инфекцию довольно просто предотвратить. Простые меры защиты – использование стерильного одноразового медицинского инструментария, презерватива при всех видах половых контактов, отказ от наркотиков в сотни и тысячи раз снижают риск заражения! Нужно лишь стараться избегать прямого контакта «кровь в кровь» и предотвращать другие ситуации, которые сопровождаются повышенным риском инфицирования.

Означает ли диагноз «ВИЧ-инфекция» то, что в вашей жизни должно что-то измениться? Да, потому что при ВИЧ-инфекции важно чувствовать себя хозяином положения. Знание – сила, поэтому постарайтесь побольше узнать о развитии ВИЧ-инфекции, о значении различных анализов, о способах поддержать свое здоровье, о новых лекарствах и методах лечения. Так вы сможете контролировать заболевание и не допустить осложнений.

Да, потому что заботиться о своем физическом и душевном здоровье нужно уже сейчас. Постарайтесь отказаться от курения и употребления спиртного. Организуйте полноценное питание, богатое калориями, белками и витаминами. Избегайте стрессов, не отказывайте себе в полноценном сне, отдыхе, прогулках на свежем воздухе, развлечениях и общении.

Да, потому что в ваших силах не допустить, чтобы ваш половой парт­нер инфицировался ВИЧ. Если постоянно принимать и контролировать свою терапию, можно избежать передачи ВИЧ другому человеку. Ведь в результате антиретровирусной терапии при достигнутой неопределяемой вирусной нагрузке риск передачи вируса половому партнеру сводится к нулю.

А вот нет, потому что почти во всех случаях вы сможете продолжать работать по специальности. Вы не обязаны оповещать работодателя и сослуживцев о наличии у вас ВИЧ-инфекции. Потому что ваши родные, друзья, соседи – те люди, с которыми вы не имеете половых контактов и не пользуетесь общим шприцем, не могут заразиться от вас, и нет необходимос­ти сообщать им о вашем диагнозе.

Вы можете готовить пищу, пользоваться общей посудой, не боясь заразить домашних. Само собой разумеется, что вы, независимо от ВИЧ-инфекции, никому не позволите пользоваться вашей бритвой или зубной щеткой. И, наконец, нет, потому что ВИЧ-инфекция – это не повод отказаться от своих планов и интересов, от учебы, работы и развлечений, от любви и семьи.

Специалисты предупреждают: любой незащищенный половой контакт с партнером, ВИЧ-статус которого наверняка не известен, должен явиться поводом для обследования на ВИЧ. Это можно сделать бесплатно и конфиденциально во всех лечебных учреждениях Астаны, а также в центре профилактики ВИЧ.

К сожалению, реальность такова, что полагаться на слово даже самого верного, любимого человека в отношении половых инфекций крайне небезопасно. Убедиться в отсутствии вируса вы можете, только лишь сдав анализы на ВИЧ. Тестирование является единственным методом диагностики ВИЧ-инфекции.

Прием анализов в нашем центре – ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны – осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00 часов. Наши телефоны в Астане: 38–04–64, 38-07-02.