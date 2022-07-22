Скриншот из видео
Общество
Видео "распыления коронавируса" сняли в Алматы

В акимате города заявили, что в Алматы ведутся работы по биообработке зеленых насаждений от вредителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Видео якобы распыления коронавируса появилось в Сети.

В пресс-службе акимата отметили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории 8 районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.

Обработка проводится биологическими и химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

"Использовался микробиологический препарат "Битоксибациллин", "Актарофит". Особенность этого препарата – "живой" состав, который не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы, споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб", – отметили в акимате.

На сегодняшний день совместно с сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина имени Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города. Выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками. Данные вредители, зафиксированные на территории города в 2019 году, занесены с территории Кыргызстана.

"Специализированными организациями произведена работа по обработке зеленых насаждений (породы дуба) от указанных вредителей. Работа в данном направлении продолжается, указанные участки находятся на контроле управления", – заявили в ведомстве.

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