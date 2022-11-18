Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет

Происшествия

Полицейские города Шымкента расследуют факт жестокого обращения женщины с малолетним сыном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

В социальных сетях распространилась видеозапись с матерью, жестко ударившей своего малолетнего ребенка. Кадры сняла очевидец, которая лежала вместе с женщиной в одной палате в больнице Шымкента. Она написала пост с просьбой помочь малышу.

Горожанка пришла в ужас от того, как мать обращается с ребенком. По словам жительницы Шымкента, она бьет родное дитя, кричит нецензурной бранью и даже признается, что жалеет о его рождении.

«Я выписалась домой, но эта картина стоит у меня перед глазами. Сердце болит за малыша… Позже я зашла предупредить заведующую об этом случае и узнала, что ребенок недавно поступал с травмой после падения с лестницы и ему удалили селезенку. И когда я нянчила малыша, заметила зажившую рану от ожога на руке. Я не знаю и не представляю, что пережил этот ребенок, с такой матерью кажется нужно бояться», – говорит сердобольная пациентка.

На видео отреагировала полиция. Сотрудники управления полиции Каратауского района провели проверку.

«Указанная на видеозаписи гражданка установлена и у нее взята объяснительная. Сотрудники полиции и специалисты отдела опеки и попечительства управления образования проводят с женщиной разъяснительную работу», – отметили в ДП Шымкента.

По произошедшему факту проводится расследование.

 

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