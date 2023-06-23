Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет

Пожарные Астаны спасли оленёнка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Фото: instagram.com/112_krg

Напомним, столичные пожарные с 19 июня тушат возгорание камыша и сухостоя около озера Талдыколь под Астаной.

21 июня около 19:00 среди зарослей камыша огнеборцы специализированной пожарной части №4 обнаружили оленёнка.

Сначала спасатели напоили и накормили ослабшее животное, а затем благополучно передали работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза.

«Для пожарных-спасателей ценна каждая жизнь, ведь они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», – прокомментировали в ДЧС.

Между тем трогательное видео с чудесным спасением активно комментируют и лайкают пользователи соцсетей.