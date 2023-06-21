Пожар на окраине Астаны – ситуация к этому часу

Пожарные Астаны третий день продолжают тушить сухостой на окраине города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Подразделения ДЧС Астаны, ТОО «Астана орманы» на площади 80 га проводят проливку отдельных дымоточек внутри горельника, опашку и постоянное окарауливание мест пожара.

В тушении сейчас задействовано 34 человека, 8 единиц техники.

Вертолеты сбросили на очаги 447 тонн воды.

На месте продолжает работать штаб пожаротушения.

20 июня в 20:16 прибывшие на помощь коллегам огнеборцы из Карагандинской и Акмолинской областей отправились домой.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов поблагодарил их оказанную помощь.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение, что в районе Нура около озера Талдыколь под Астаной на солончаковой местности загорелись камыш и сухостой.

Ближе к 21:00 в связи с увеличением площади пожара по распоряжению министра по ЧС к месту направили дополнительные силы и средства из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.