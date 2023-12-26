Камеры «Сергек» будут отслеживать карьерные самосвалы с перегрузом на дорогах

В Минтранспорта ответили на вопрос, когда с дорог общего пользования уберут тяжелые карьерные самосвалы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель Министерства транспорта провел встречу с населением и личный прием граждан в Астане. Министру задали вопросы касательно развития общественного транспорта столицы, систем бесконтактной оплаты проезда в автобусах, грузовых перевозок и деятельности транспортных инспекций. Также представители транспортных компаний озвучили несогласие с государственной политикой в области обеспечения контроля за превышением допустимого веса транспортных средств.

В своих ответах Марат Карабаев пояснил, что министерство вводит ряд дополнительных мер, направленных на устранение коррупционных условий в работе инспекторов транспортного контроля и повышение эффективности контроля за т.н. перевесом.

«Если бы владельцы карьерных грузовиков соблюдали закон, тогда были бы правы. Но они нарушают и дальше хотят нарушать. Поэтому не согласен с мнением, что государство наносит ущерб сборами за перевес. Этот вид бизнеса, допуская сверхперегруз, наносит колоссальный ущерб бюджету. И делается это сознательно, в определенной мере, при попустительстве наших инспекторов. Посмотрите, как абсолютно новую дорогу в ЗКО разбили тяжелые самосвалы, которые участвуют в ее же строительстве», – сказал глава транспортного ведомства.

Для решения многолетней проблемы министерство в 2024 году начнет установку видеокамер на всех въездах и выездах из городов, которые будут в автоматическом режиме выставлять штрафы за превышение веса. 220 камер планируется интегрировать с системой видеонаблюдения «Сергек».

Также Минтранспорта прорабатывает механизмы выдачи официальных спецразрешений на перевозку тяжелых неделимых грузов и ограничения движения самосвалов по дорогам.

«Везде в мире проезд карьерных грузовиков по автодорогам общего пользования запрещен. Казахстан, вероятно, единственная страна, где такое допускается. Мы хотели ввести запрет с 2023 года, но участники рынка попросили время, чтобы бизнес подготовился. Поэтому тяжелые карьерные грузовики уберем с казахстанских дорог в конце 2025 – начале 2026 года. Сейчас транспортные ассоциации должны говорить об этом предпринимателям», – подчеркнул Марат Карабаев.

Кроме того, если предложение министерства будет поддержано в Правительстве и Парламенте, будет введена норма, позволяющая перевозить грузы с перевесом до определенного предела при наличии специального разрешения, за которое перевозчики должны будут заплатить. Новшество предусматривает определение золотой середины между интересами бизнеса и государства, а также исключит коррупционные риски, имеющиеся на местах.