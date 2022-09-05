Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область

Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала в Facebook видеообзор рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область, передает Kazpravda.kz.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Костанайскую область. На вертолете он совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе. Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в области.

Затем совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай, посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.