Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

«К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее», – заявил Глава государства.

Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой. На вертолете он совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе. Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в области.