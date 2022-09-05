Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

В ходе визита в регион Глава государства оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе, отметили в Акорде.

Ранее пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что несмотря на серьезный пожар, Касым-Жомарт Токаев намерен придерживаться своего графика и посетит Костанайскую область 5 сентября.