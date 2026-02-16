Ошибки в ФИО авиапассажиров теперь будут исправлять бесплатно по новым правилам
По инициативе главной транспортной прокуратуры упрощен порядок исправления персональных данных авиапассажиров, сообщает Kazpravda.kz
Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов.
В 2025 году авиакомпания АО Qazaq Air (ныне — Vietjet Qazaqstan) исправила данные 3 815 пассажиров, большинство - опечатки до двух букв.
«Авиационной транспортной прокуратурой г.Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрён новый порядок, бесплатной корректировки ошибок до двух букв в ФИО. Работа по защите прав авиапассажиров и повышению обслуживания продолжается», – сказано в информации.
Напомним, в столичную полицию обратились жители города с заявлением о продаже поддельных авиабилетов за границу.