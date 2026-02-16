Ошибки в ФИО авиапассажиров теперь будут исправлять бесплатно по новым правилам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе главной транспортной прокуратуры упрощен порядок исправления персональных данных авиапассажиров, сообщает Kazpravda.kz

Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов.

В 2025 году авиакомпания АО Qazaq Air (ныне — Vietjet Qazaqstan) исправила данные 3 815 пассажиров, большинство - опечатки до двух букв.

«Авиационной транспортной прокуратурой г.Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрён новый порядок, бесплатной корректировки ошибок до двух букв в ФИО. Работа по защите прав авиапассажиров и повышению обслуживания продолжается», – сказано в информации.

