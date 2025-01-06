Астанчанам продавали поддельные авиабилеты в Египет

В полицию столицы обратились жители города с заявлением о продаже поддельных авиабилетов за границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, подозреваемая предлагала потерпевшим авиабилеты в Египет по цене в два раза ниже рыночной.

Молодая семья, обрадовавшись самой дешевой путевке, найденной через социальные сети, не раздумывая, совершила онлайн-оплату.

Получив деньги, мошенница отправила им поддельные авиабилеты. Только в аэропорту супруги поняли, что стали жертвами обмана. Ущерб составил около полутора миллионов тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП района «Нура» установили и задержали женщину, совершившую мошенничество. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая обманула не только эту семью», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что преступница была заключена под стражу и помещена в изолятор временного содержания.