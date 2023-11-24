VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Общество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Победители, которых определят уже завтра, будут представлять Казахстан на международном чемпионате во Франции

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане проходит VIIІ республиканский чемпионат профессионального мастерства «Worldskills Kazakhstan 2023». В нем принимают участие 545 студентов колледжей и 520 экспертов. С молодежью, которая соревнуются по профспециальностям, встретилась заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Стоит отметить, все участники чемпионата были признаны лучшими в своих регионах. Вице-премьеру представили площадки чемпионата по компетенциям «Кирпичная кладка», «Парикмахерское дело», «Ресторанный сервис».

Сейчас в стране высокий спрос на рабочие профессии. Поэтому повышается роль технического и профессионального образования.

«В настоящее время в стране активно обсуждается национальный доклад «Качественное образование доступное каждому». В нем особое внимание уделено программе образования и компетенциям в колледжах. Как бы ни развивались цифровые технологии актуальность таких рабочих профессий, как сварщик, сантехник, мастер по ремонту бытовой техники, автомеханики и т. д. никогда не теряется. Данный чемпионат важен с точки зрения популяризации рабочих профессий среди молодежи. Хочу пожелать удачи всем участникам!» — сказала Тамара Дуйсенова.

Соревнование, организованное министерством просвещения, проходит в международном выставочном центре «EХРО». Среди студентов выявят сильнейших по 30 компетенциям, таких как ремонт автомобиля, сантехника, отопление, электроника, мобильная робототехника и другие.

Лучших в своем деле определят уже завтра. Победители будут представлять нашу страну на международном чемпионате, который пройдет во Франции в следующем году.

#конкурс #чемпионат #Дуйсенова #профессии #Worldskills Kazakhstan 2023

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