ВИК-2024: Более 2 тысяч камер видеонаблюдения подключены к центру управления Играми

Фото автора

По словам руководителя дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК Наиля Нурова, в данное время в центре управления Играми идет напряженная работа.

«Здесь просматриваются все кризисные ситуации, которые возникают в процессе мероприятий. На LED-монитор можно вывести картинку с почти 300 камер, которые установлены на всех объектах наших Игр, в том числе ипподрома, где проходят соревнования. Всего подключено более 2 000 камер со всех точек города (...) Одним словом, в режиме реального времени мы наблюдаем за всем, что происходит на мероприятиях. Мы видим спортивные площадки, работу судей, как производится уборка помещений, как работают основные транспортные узлы. Мы способны здесь наблюдать и в какой-то степени влиять на неправильные судейские решения во время турниров», – уточнил он.

Также спикер добавил, что каждый из участников и гостей Всемирных игр кочевников получил аккредитацию, где указан четырехзначный номер телефона колл-центра.

«Всего в составе делегаций порядка 4 000 человек. Если у них возникают вопросы, специалисты колл-центра принимают звонки, обрабатывают информацию и моментально реагируют. Здесь находятся более 20 специалистов, которые представляют все основные структуры: МИД, МВД, пограничную и таможенную службы, акимат, Минсельхоз. Больше всего проблем у людей возникает со здоровьем, например, температура, ОРЗ, порезы. Вчера поступило 218 звонков, из них 105 были по медицинским вопросам. Мы сразу же вступаем в коммуникацию с городскими медицинскими организациями, направляем в специализированные больницы. К счастью, пока никого не госпитализировали», – говорит он.

По словам организаторов, на всех спортивных объектах есть пункты медпомощи, с утра до вечера дежурят медики. В гостиницах организован круглосуточный медпост, а на спортивных объектах дежурят кареты скорой помощи. Пока не было выявлено серьезных инцидентов и грубых нарушений.