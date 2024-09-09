ВИК-2024: какие соревнования проходят в Астане

Опубликовано расписание выступлений спортсменов по традиционным видам спорта на 9 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
Көкпар (ипподром «Казанат»):
10:00 - 11:00 - Предварительная игра;
11:00 - 12:00 - Предварительная игра;
Көк бөру (ипподром «Казанат»):
15:00 - 16:00 - Игра команд 1-2 (группа А);
16:00 - 17:00 - Игра команд 4-5 (группа В).
Аударыспақ (Этноаул):
10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;
16:00 - 18:00 - Финальный блок (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;
18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
09:00 - 09:40 - Азиатский стиль 1 группа;
09:50 - 10:30 - Азиатский стиль 2 группа;
10:40 - 11:20 - Азиатский стиль 3 группа;
11:30 - 12:10 - Азиатский стиль 4 группа;
12:20 - 13:00 - Азиатский стиль 5 группа;
13:10 - 13:50 - Азиатский стиль 6 группа;
14:00 - 14:40 - Азиатский стиль 7 группа;
14:50 - 15:30 - Азиатский стиль 8 группа;
15:40 - 16:20 - Азиатский стиль 9 группа;
16:30 - 17:10 - Азиатский стиль 10 группа;
17:20 - 18:00 - Азиатский стиль 11 группа;
19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;
16:00 - 18:00 - Финальный блок;
18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;
16:00 - 18:00 - Финальный блок;
18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Кураш (Ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - Предварительные схватки (мужчины) -81 кг, +100 кг; (женщины) -70 кг, -87 кг;
16:00 - 18:00 - Финальный блок;
18:30 - 19:00 - Церемония награждения.
Мас-рестлинг (Ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -65 кг, -70 кг, -80 кг; (женщины) -55 кг, -65 кг;
16:00 - 18:00 - Финальный блок;
18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Асық ату (Ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - Начало соревнований (асық ату, бес асық);
16:00 - 18:00 - Отборочный этап.
Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
10:00 - 13:00 - Начало соревнований, отборочный этап;
16:00 - 18:00 - Отборочный этап.
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