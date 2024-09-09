ВИК-2024: какие соревнования проходят в Астане

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

Опубликовано расписание выступлений спортсменов по традиционным видам спорта на 9 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

Көкпар (ипподром «Казанат»):

10:00 - 11:00 - Предварительная игра;

11:00 - 12:00 - Предварительная игра;

Көк бөру (ипподром «Казанат»):

15:00 - 16:00 - Игра команд 1-2 (группа А);

16:00 - 17:00 - Игра команд 4-5 (группа В).

Аударыспақ (Этноаул):

10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;

16:00 - 18:00 - Финальный блок (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;

18:00 - 19:00 - Церемония награждения.

Жамбы ату (Этноаул):

09:00 - 09:40 - Азиатский стиль 1 группа;

09:50 - 10:30 - Азиатский стиль 2 группа;

10:40 - 11:20 - Азиатский стиль 3 группа;

11:30 - 12:10 - Азиатский стиль 4 группа;

12:20 - 13:00 - Азиатский стиль 5 группа;

13:10 - 13:50 - Азиатский стиль 6 группа;

14:00 - 14:40 - Азиатский стиль 7 группа;

14:50 - 15:30 - Азиатский стиль 8 группа;

15:40 - 16:20 - Азиатский стиль 9 группа;

16:30 - 17:10 - Азиатский стиль 10 группа;

17:20 - 18:00 - Азиатский стиль 11 группа;

19:00 - 20:00 - Церемония награждения.

Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;

16:00 - 18:00 - Финальный блок;

18:00 - 19:00 - Церемония награждения.

Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;

16:00 - 18:00 - Финальный блок;

18:00 - 19:00 - Церемония награждения.

Кураш (Ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - Предварительные схватки (мужчины) -81 кг, +100 кг; (женщины) -70 кг, -87 кг;

16:00 - 18:00 - Финальный блок;

18:30 - 19:00 - Церемония награждения.

Мас-рестлинг (Ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -65 кг, -70 кг, -80 кг; (женщины) -55 кг, -65 кг;

16:00 - 18:00 - Финальный блок;

18:00 - 19:00 - Церемония награждения.

Асық ату (Ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - Начало соревнований (асық ату, бес асық);

16:00 - 18:00 - Отборочный этап.

Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

10:00 - 13:00 - Начало соревнований, отборочный этап;

16:00 - 18:00 - Отборочный этап.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил торжественную церемонию открытия V Всемирных игр кочевников

 

#Астана #соревнования #Спорт #расписание #ВИК

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