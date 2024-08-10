ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»

Фото: акимат Астаны

В конноспортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» под Астаной прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды» в рамках 5-х Всемирных игр кочевников (ВИК) с участием столичных послов, сообщает официальный сайт городского акимата.

Группа послов, созданная в поддержку 5-х Всемирных игр кочевников, которые являются самым важным событием года, и с целью популяризации проекта среди населения, стала свидетелями знаменательного мероприятия. В составе группы был один из основателей Национальной федерации конного спорта и Ассоциации национальных видов спорта, председатель казахстанской организации «Атбегілер мен шабандоздары», заслуженный тренер по национальным видам спорта, писатель-публицист Садибек Тугел. Перед мероприятием он благословил всех участников и открыл занавес очередного республиканского челленджа «Традиции верховой езды».

«От всей души желаю всем спортсменам, участвующим во Всемирных играх кочевников удачи! Я уверен, что вы являетесь гордостью казахского народа и представляете миру наш национальный спорт. Желаю, чтобы в каждом соревновании вы демонстрировали свое мастерство, мужество и упорный труд, поднимали флаг нашей страны. Пусть у нас будет много победных моментов, и пусть дух наших предков наполнит вас энергией!» - сказал Садибек Тугель.

В мероприятии приняли участие сотрудники учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта города Астаны, а также ряд известных спортсменов нашей страны.

Отметим, что проект «Караван единства» организуется во всех регионах страны. Накануне группа послов Астаны приняла участие в мастер-классе по кокпару. По словам организаторов, группы, созданные в рамках проекта «Караван единства», в дальнейшем станут свидетелями соревнований по национальным видам спорта в столице.