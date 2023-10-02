Виктория Бутолина завоевала бронзовую медаль на Азиаде

Это 26-я бронзовая медаль для команды Казахстана на Азиатских играх

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта

Еще одну бронзовую медаль завоевал Казахстан на Азиаде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Защищающая честь Казахстана в женской батутной гимнастике Виктория Бутолина набрала в финале 52.600 баллов и замкнула тройку призеров.

Это 26-я бронзовая медаль для команды Казахстана на проходящих в Ханчжоу Азиатских играх.