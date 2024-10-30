Виновники групповой драки, в которой скончались подростки, осуждены в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении нескольких лиц по обвинению в нескольких уголовных статьях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Актюбинской области

Дело рассматривалось по статьям убийство из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего лица, покушение на убийство, двух или более лиц, из хулиганских побуждений, а также хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, совершенные с применением ножа (ст.99 ч.2 п.9,14, ст.24 ч.3, 99 ч.2 п.1,9, 293 ч.3 УК).



Судом установлено, что 2 января 2024 года перед магазином «Алмаз», расположенного в поселке Кызылжар, произошла групповая драка между парнями. Подсудимые избили потерпевших.

В ходе драки «Ұ» и «М» с применением ножа нанесли тяжкие телесные повреждения по обе ноги несовершеннолетнему потерпевшему «О» с повреждением артерии. От полученных тяжких телесных повреждений, острой кровопотери потерпевший умер в больнице. Также «Ұ» нанес удар ножом потерпевшему «Ғ» в спину, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате своевременного оказания медицинской помощи, «Ғ» остался жив, тем самым преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

В ходе драки, «К» совершая хулиганство с применением ножа нанес один удар ножом в руку потерпевшего «Ш», причинив ему легкие телесные повреждения здоровью. «Т», «К», «А» в ходе драки, совершая хулиганство, группой лиц по предварительному сговору, проявляя единство умысла на причинение потерпевшим телесных поверждении с применением ножа, желая этого, избили потерпевших «Ғ», «Ш», «С», причинив им телесные повреждения.



Подсудимые «Ұ» и «М» вину в предъявленном обвинении не признали и показали, что у них не было умысла на убийство, покушений на убийство, не применили в отношении потерпевших ножи. Признают в своих действиях совершение хулиганства. «К» вину признал полностью, «К», «А» вину признали частично, не признают совершение хулиганства с применением ножа, «Т» не признал вину, показал, что не участвовал в драке.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить «Ұ» наказание в виде лишения свободы, по совокупности уголовных правонарушений, окончательно сроком на 18 лет, «М» наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, «К» наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, «Т», «К», «А» наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.



В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых суд признает не привлечение ранее к уголовной ответственности, молодость, раскаяние. В действиях подсудимых отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда «К», «Т», «К», «А» признаны виновными в совершении преступления по ст.293 ч.3 УК и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.

«Ұ» признан виновным в совершении преступления по ст.99 ч.2 п.9,14, ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 п.1,9 УК и назначено наказание в виде лишения свободы, по совокупности преступлений, окончательно назначено 18 лет.

«М» признан виновным в совершении преступления по ст.99 ч.2 п.1,9 УК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

