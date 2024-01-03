Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации департамента полиции Актюбинской области, ночью в Актобе произошла драка, в результате которой ее четыре участника попали в больницу с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое 17-летних парней скончались в реанимационном отделении.

«Предварительно установлено, что поводом для драки стал конфликт в социальной сети Instaqram, после чего они договорились встретиться и обсудить отношения. Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит», — сообщили в полиции.

Стоит отметить, что расследование убийства двух подростков держит под контролем прокуратура.

Как сообщается, 3 января в 00:10 на пульт «102» поступил вызов о том, что возле магазина идет групповая драка. На место происшествия выехали полицейские и руководство областной прокуратуры.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.2 п.1, 9, 14 УК РК «Убийство». По предварительным данным, 2 января в сети Instagram между несовершеннолетними А и В произошел конфликт, в результате несовершеннолетний В предложил А встретиться возле магазина для дальнейшего разбирательства. 2 января примерно в 23:00 в ходе групповой драки парни А и С получили ножевые ранения. В результате от полученных ран, не приходя в сознание, скончались двое несовершеннолетних», — детализировали в надзорном органе.

Также в региональной прокуратуре добавили, что по делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования взят на личный контроль прокурором области.