Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом полиции Абайской области проводится расследование по факту трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Урджарском районе, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщили в полиции, водитель, подозреваемый в совершении аварии, был задержан сразу после происшествия и водворён в изолятор временного содержания.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел Республики Казахстан.