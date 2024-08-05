Виртуальные школьные и льготные проездные карты появятся в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ТОО объявили, что планируется внедрение виртуальных проездных карт для школьников и льготников.

Валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты.

Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления.

Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта, появится в ближайшее время, добавили в транспортной компании.