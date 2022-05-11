Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане

В городе Нур-Султане мужчина спас ребенка, который чуть не выпал из балкона многоэтажки, передает Kazpravda.kz.

"11 мая в 10:21 часов поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала, 27/1 висит ребёнок на уровне девятого этажа. На место вызова были оперативно направлены подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана - 7 человек и 2 единицы техники. К моменту прибытия установлено, что ребёнка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже", – говорится в сообщении.

Девочка 2019 года рождения в момент падения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось.

К счастью, висящего плачущего ребенка увидел сосед с седьмого этажа Сабит Шонтакбаев. Мужчина 1985 года рождения, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, бросился на помощь малышке и буквально споймал девочку.

Отмечается, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.

"Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребёнок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребёнок, поскольку даже секунда может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда", – резюмировали в пресс-службе департамента.

Меж тем в Сети уже появилось фото героя.