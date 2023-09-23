«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год

Сельское хозяйство
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По большинству позиций импорт овощей в РК многократно превосходит экспорт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По результатам первого полугодия текущего года в стране были зафиксированы изменения в объёме импорта различных видов овощей. В частности, объём импорта баклажанов увеличился на 7,7%, достигнув 2,4 тыс. тонн.

В то же время объёмы импорта других овощей уменьшились: белокочанной капусты — на 60,1%, до 36,3 тыс. тонн, столовой моркови — на 48,2%, до 15,3 тыс. тонн, картофеля — на 42,8%, до 22,1 тыс. тонн, перцев — на 38,5%, до 15,9 тыс. тонн, чеснока — на 31,6%, до 2,4 тыс. тонн, помидоров — на 18,3%, до 41,2 тыс. тонн, столовой свёклы — на 13,3%, до 7,5 тыс. тонн, огурцов — на 9,1%, до 6,8 тыс. тонн, репчатого лука — на 2%, до 178,8 тыс. тонн, бахчевых культур — на 0,6%, до 40,9 тыс. тонн.

В секторе же экспорта овощей из Казахстана показатели увеличились для картофеля (в 13,2 раза, до 108,8 тыс. тонн), баклажанов (в 3,4 раза, до 64,6 тонны), моркови (в 2,4 раза, до 5,4 тыс. тонн), репчатого лука (на 95,3%, до 59,8 тыс. тонн), перцев (на 86,3%, до 1 тыс. тонн), чеснока (на 37,6%, до 527 тонн), огурцов (на 18,1%, до 3,5 тыс. тонн), капусты (на 9,6%, до 5,4 тыс. тонн).

Уменьшились объёмы экспорта по таким позициям, как помидоры (на 16%, до 7,3 тыс. тонн), бахчевые культуры (на 26,7%, до 3,4 тыс. тонн), столовая свёкла (на 59,9%, до 356,2 тонны).

По некоторым позициям объём импорта овощей существенно превышает объём экспорта. Например, объём импорта баклажанов больше, чем объём экспорта, почти в 37 раз, свёклы — в 21,1 раза, перцев — в 15,7 раза, бахчевых культур — в 12 раз, капусты — в 6,7 раза, помидоров — в 5,6 раза, чеснока — в 4,5 раза, лука — в 3 раза, моркови — в 2,9 раза, огурцов — в 1,9 раза, картофеля — на 20,4%.

Что касается розничных цен в секторе, по итогам августа текущего года овощи в РК показали сезонное удешевление на 6,1% в месячной динамике, однако за год (то есть по сравнению с августом прошлого года) показатель вырос на 12,3%.

В региональном разрезе в месячной динамике рост цен был отмечен только в Улытауской области: на 0,8%. Наибольшее удешевление зафиксировали в Карагандинской области (на 14,4%), наименьшее — в Кызылординской (на 1,5%).

В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Улытауской области (на 32,7%), наименьшее — в Карагандинской (на 1,2%). В то же время в двух регионах — Актюбинской и Северо-Казахстанской областях — овощи подешевели в сравнении с августом 2022 года на 8,1% и на 2,5% соответственно.

В разрезе товарных категорий по итогам августа заметно подорожала капуста: сразу на 14,3% за месяц и на 67,2% за год, до 169 тг за кг в среднем по республике.

Цена на свёклу выросла за месяц на 3,7%, но при этом снизилась на 0,9% в сравнении с августом предыдущего года, до 257 тг за кг.

Морковь подорожала на 1,7% за месяц и на 6,5% за год, до 196 тг за кг. Цена на картофель уменьшилась на 4% за месяц и на 0,3% за год, до 170 тг за кг. Огурцы подешевели на 4,7% за месяц, однако подорожали на 6,8% за год, до 394 тг за кг. Цена на помидоры снизилась за месяц на 12,9%, но при этом выросла на 15,4% по сравнению с августом 2022 года, до 475 тг за кг. Репчатый лук упал в цене на 22,5% за месяц и на 10,8% за год, до 147 тг за кг.

Тем временем в южных регионах РК для формирования стабилизационных фондов на предстоящие межсезонье и зиму пройдут ярмарки овощей, сообщает МТИ РК.

#цены #овощи #фрукты

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