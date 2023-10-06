Вице-министров и главу аппарата назначили в Минпроме

Кадровые назначения, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич, Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства. Приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министром промышленности и строительства назначен Тимур Карагойшин.

Родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Был мастером, прорабом передвижных механизированных колонн, возглавлял архитектурно-планировочное бюро. Работал директором Западно-Казахстанского областного центра Комитета по делам строительства, руководил департаментами в акимате ЗКО. В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Уральска. С апреля по август 2023 г. — председатель Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства — главный государственный строительный инспектор РК. С августа 2023 г. по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вице-министром промышленности и строительства назначен Азамат Бейспеков.

Родился в 1985 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2006 году специалистом Комитета таможенного контроля РК.

В разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий, канцелярии премьер-министра, администрации президента, совете безопасности. С 2022 по 2023 гг. — руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения. С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Вице-министром промышленности и строительства назначен Иран Шархан.

Родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

В разные годы работал специалистом по маркетингу, экспертом, главным экспертом по госзакупкам при Министерстве здравоохранения РК. Руководил управлением госзакупок Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2020-2022 гг. — руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области, директор департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С сентября 2022 года по настоящее время был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Руководителем аппарата Министерства промышленности и строительства назначен Рахымжан Исакулов.

Родился в 1987 году в городе Шымкент. В 2010 году по программе «Болашак» окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж (Великобритания). В 2016 году окончил Национальный аспирантский институт политических исследований по гранту правительства Японии.

В разные годы был консультантом, инспектором отдела государственной службы и кадровой политики администрации президента РК. С 2016 по 2018 гг. занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК. С 2018 по 2020 гг был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2020 году занимал должность советника министра информации и общественного развития РК. С 2020 по 2022 гг. — руководитель аппарата акима города Астаны. С 2022 занимал должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК.

#назначение #вице-министр #аппарат #Минпром

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