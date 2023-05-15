Вице-премьер: Инвестиционная привлекательность Казахстана достигает новых высот

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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По его словам, Казахстан активно выступает за взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество на международном уровне.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Алматы проходит конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP). С приветственным словом на открытии мероприятия выступил заместитель премьер-министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вице-премьер отметил особую важность повышения инвестиционной привлекательности страны и привлечения иностранных инвестиций для роста экономики республики.

По его словам, Казахстан активно выступает за взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество на международном уровне.

В конференции принимают участие более 240 делегатов и гостей из 40 стран: Юго-Восточной Азии, Европейского союза, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, а также из Новой Зеландии, Канады, Турции, Японии, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и США.

Кроме того, на мероприятии присутствуют представители международных организаций, включая структуры ООН.

Организатором конференции выступает Евразийский банк развития (ЕАБР).

#инвестиции #вице-премьер #конференция

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