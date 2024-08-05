Вице-премьер посетила три района Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова посетила Мойынкумский, Шуский и Меркенский районы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Мойынкумский район, расположенный примерно в 300 км от Тараза, отличается суровым климатом и расположенной на территории одноименной пустыней. Но и здесь есть возможность развивать животноводство. Так, в селе Бирлик создан кооператив «Байбарак-Агро», в котором состоят свыше 30 местных жителей. По программе «Ауыл аманаты» хозяйство приобрело порядка 20 единиц сельхозтехники на 35,8 млн тенге. Корма для крупного и мелкого рогатого скота заготавливают на площади 400 га. Разводят и верблюдов, но пока ограничиваются производством мяса и шубата.

Ознакомившись с деятельностью сельхозкооператива, вице-премьер Тамара Дуйсенова проинформировала сельчан о механизмах товарного кредитования.

«Невозможно приобрести большое поголовье верблюдов при помощи только микрокредита. Поэтому в АПК важно использовать механизм товарного кредитования. В стране много примеров успешного применения этой практики. В Жамбылской области предлагается внедрить механизм страхования. Считаю, что это выгодно для всех сторон», — отметила вице-премьер.

Своим опытом в данном направлении с жамбылскими фермерами готовы поделиться предприниматели из других регионов. В частности, в ТОО «Даулет-Бекет» из Алматинской области развели 5 тыс. верблюдов и сейчас занимаются глубокой переработкой продукции.

«Необходимо приложить максимум усилий для развития верблюдоводства. Если кооператив изъявит желание, мы готовы предоставить 100 верблюдов и дать необходимые консультации по их содержанию. Или же можем помочь построить здесь небольшой завод по переработке верблюжьего молока», — предложил владелец сельхозпредприятия Сыдык Даулетов.

В Шуском районе вице-премьер ознакомилась с производственным направлением развития сельского бизнеса. Житель села Бирликустем Нурзат Кошкарбаев несколько лет выпускал порядка 1 тыс. штук пескоблока в день. Воспользовавшись условиями госпрограммы, предприниматель взял кредит в размере 8,6 млн тенге и удвоил производственные мощности.

«Теперь я могу выпускать до 2 тыс. штук пескоблока в день. До этого работали двое сотрудников, сейчас увеличил число рабочих мест до восьми. Спрос на продукцию высокий. Кроме самого Шу, много заказов поступает из Мойынкумского, Меркенского и Кордайского районов», — сообщил сельчанин.

Супруги Жексенбиевы из села Корагаты открыли швейный цех. Закупили необходимое оборудование, шьют и поставляют постельное белье для местных детских садов. Предприниматели также намерены расширять свой бизнес, но есть сложности с поиском квалифицированных швей. Местный акимат решает этот вопрос посредством обучения и подготовки жительниц села в карьерном центре.

Вице-премьер положительно оценила проекты и отметила, что все они являются примером того, как можно продуктивно использовать механизмы госпрограммы и улучшать жизнь в сельской местности.

«Сейчас у нас реализуется программа «Күміс жас». Кроме того, существует механизм социальных рабочих мест, субсидируемых государством. Следует также рассмотреть проект молодежной практики. В целом существует ряд мер поддержки, направленных на улучшение жизни сельских жителей. Необходимо их широко пропагандировать», — отметила Тамара Дуйсенова.

В Жамбылской области в рамках проекта «Ауыл аманаты» местных жителей обучают и навыкам ведения сельского хозяйства. Данное направление в основном ориентировано на участников проекта «Қарызсыз қоғам». Так, в Меркенском районе по инициативе партии AMANAT открыт Центр обучения агробизнесу «Агросауат». Здесь организованы бесплатные теоретические и практические курсы по растениеводству, птицеводству и животноводству.

Секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев подчеркнул важность данной работы для повышения доходов сельчан. В свою очередь, Тамара Дуйсенова высоко оценила инициативу, отметив необходимость рассмотрения возможности ее дальнейшего масштабирования.