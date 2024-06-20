Вице-премьер вручил ключи от домов пострадавшим от паводков в СКО

Фото: пресс-служба правительства РК

Канат Бозумбаев побывал в Кызылжарском районе, а также в микрорайонах Подгора и Кожевенный в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи с местными жителями и предпринимателями вице-премьер дал ряд поручений акимату, в том числе выплатить компенсацию пострадавшему бизнесу до конца месяца и провести разъяснительную работу среди населения по жилищным вопросам.

Как доложил аким СКО Гауез Нурмухамбетов, в Кызылжарском районе идет ремонт 1 099 домов, приобретены дома для 53 семей. В Петропавловске выкуплены 302 квартиры на вторичном рынке. Компенсация на ремонт и восстановление жилья выплачена 549 семьям.

Близ Петропавловска также развернулась масштабная стройка. Здесь за несколько месяцев появился целый микрорайон. Ему дали название Бірлік. На стройплощадке в 100 га трудятся 1,5 тыс. человек. Всего в микрорайоне будет 700 типовых домов, 600 из них строят на средства компаний Kaspi, Kazakhmys и Kaz Minerals Management.

Дома будут сданы в чистовой отделке с техникой и мебелью, которую приобрел местный завод «ЗИКСТО» в качестве спонсорской помощи.

Сто домов в микрорайоне Бірлік уже сдали в эксплуатацию. Вице-премьер проинспектировал их качество. Первыми две недели назад заселились 53 семьи. Сегодня новыми жильцами микрорайона стали еще 47 семей. Канат Бозумбаев поздравил их в торжественной обстановке. Он отметил, что эти 100 домов были построены на средства неравнодушных казахстанцев, которые сделали перечисления в фонд «Қазақстан халқына».

Заявки на получение новых домов в Бірлік подали еще около 500 семей. Всего жителями нового микрорайона станут 3 тыс. человек. Вместе с домами на территории строятся необходимые соцобъекты, детский сад и школа.