Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Карагандинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область встретился с многодетными матерями, занятыми в предпринимательстве. Женщины прошли обучение по программе «Бастау бизнес», получили гранты и открыли свое дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«В Карагандинской области проживают 16 тысяч многодетных мам, в городе Караганде их – 4700. Центр «Шанырак» оказывает им бесплатные юридические и психологические консультации. Здесь мы проводим различные мастер-классы, в том числе по обучению навыкам, которые позволят им самостоятельно зарабатывать дополнительные деньги», - рассказала председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области Ляззат Кожахметова.

Предпринимательницы показали продукцию, которую изготавливают своими руками — это кулинарные изделия, национальная одежда и др.

Активисты организации высказали свои предложения по совершенствованию программы.

Ералы Тугжанов считает подобные инициативы показательными.

«Мы приехали сегодня в Карагандинскую область в рамках реализации Программы повышения доходов населения. В регионе работа уже ведется. Есть серьезный потенциал. Мы увидели реальные примеры, которые нужно масштабировать на республику. Этот центр не просто оказывает социальную помощь, но и дает возможность получения стабильного дохода. Такие инициативы необходимо развивать и поддерживать», — отметил вице-премьер.