Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Общество
Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Карагандинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область встретился с многодетными матерями, занятыми в предпринимательстве. Женщины прошли обучение по программе «Бастау бизнес», получили гранты и открыли свое дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«В Карагандинской области проживают 16 тысяч многодетных мам, в городе Караганде их – 4700. Центр «Шанырак» оказывает им бесплатные юридические и психологические консультации. Здесь мы проводим различные мастер-классы, в том числе по обучению навыкам, которые позволят им самостоятельно зарабатывать дополнительные деньги», - рассказала председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области Ляззат Кожахметова.

Предпринимательницы показали продукцию, которую изготавливают своими руками — это кулинарные изделия, национальная одежда и др.

Активисты организации высказали свои предложения по совершенствованию программы.

Ералы Тугжанов считает подобные инициативы показательными.

«Мы приехали сегодня в Карагандинскую область в рамках реализации Программы повышения доходов населения. В регионе работа уже ведется. Есть серьезный потенциал. Мы увидели реальные примеры, которые нужно масштабировать на республику. Этот центр не просто оказывает социальную помощь, но и дает возможность получения стабильного дохода. Такие инициативы необходимо развивать и поддерживать», — отметил вице-премьер.

Популярное

Все
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного возраста для казахстанок
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая
Отрезали и сожгли голову: костанайца расчленили за украденный чеснок с дачного участка
"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бойкотировать "Евровидение - 2022"
Свыше 174 тыс. заболевших за сутки: Ким Чен Ын назвал COVID "величайшим потрясением за всю историю КНДР"
Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Карагандинской области
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Общество
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного в…
Правительство , Экономика , Общество
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Ак…
Правительство
Премьер-министр поручил снизить младенческую смертность в А…
Общество
Генерал-майор Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]