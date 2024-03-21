Включат не всех

Соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам определения страны происхождения товаров» инициировали депутаты Сената Парламента. О его новеллах на площадке СЦК рассказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

В частности, законопроект предус­матривает создание Реестра товаров казахстанского происхождения взамен сертификатов СТ и Индустриального сертификата; формирование отраслевыми госорганами условий производства, направленных на повышение доли локализации, а также казахстанского содержания в производимых товарах и обеспечение прозрачности механизма подтверж­дения их происхождения.

– Меры государственной поддерж­ки предлагается предоставлять только тем производителям, сведения о которых включены в реестр как единственный источник сведений о казахстанском происхождении товара, что исключит ведение множества существующих на сегодняшний день баз и списков. Включать же в реестр будут только тех производителей, которые выполняют условия, устанавливаемые уполномоченными госорганами и направленные на обеспечение максимально возможного уровня локализации или его поэтапного роста по годам, – сообщил представитель ведомства.

Таким образом, это будет единая государственная информационная система, предполагающая оцифровку критериев подтверждения производства и экспертизы, то есть полную цифровизацию и форматно-логи­ческий контроль с учетом интегра­ции с другими государственными информационными системами.

Вместе с тем защита отечественных добросовестных производителей невозможна без принятия мер по соблюдению обязательных требований безопасности к продукции.

– Если на рынок будут продолжать поступать импортные товары по заниженным ценам, низкого качества и без сертификата безопас­ности, добросовестные производители останутся в неконкурентных условиях, все меры по повышению технологичности производства, соблюдению стандартов окажутся тщетными, – считает председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев. – Функции по первичной проверке товаров путем реальных испытаний переданы сегодня частным аккредитованным лабораториям и органам по сертификации. С учетом изложенного актуальной становится задача выявления и отмены документов с нарушениями и предотвращение ввоза в республику непроверенных на безопасность товаров.

За 2023 год Комитетом техни­ческого регулирования и метрологии по результатам государственного контроля отменено и приостановлено действие 415 документов об оценке соответствия, выданных с нарушениями.