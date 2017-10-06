Владелец автобуса, попавшего в ДТП в России, живет в ЮКО
Владелец автобуса, попавшего в крупное ДТП во Владимирской области РФ, в результате которого погибли 15 человек, в том числе и гражданин Казахстана, живет в Южно-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.
Автобус 1990 года выпуска, марка "Мерседес" белого цвета, госномер 668UОA13, 54 пассажирских места. Владелец Оразгелдиев Досжан Байдуалиевич, 1986 года рождения. Адрес: ЮКО, Сарагашский район, село Дербесек, ул. Амангелды, 24", – говорится в распространенном сообщении.
По информации пресс-службы МИР РК, автобус выехал за пределы Казахстана через погранпереход "Жайсан" 29 сентября 2017 года. Автотранспортным средством управляли водители Шелдебаев Данияр, 1970 года рождения, и Сарманов Нургали, 1977 года рождения. Данный рейс выполнялся по заказу.
Напомним, по информации МЧС РФ по Владимирской области, в 3.30 утра 6 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород. По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждане Казахстана. Один из них, Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения, погиб. Другой, Нургали Сарманов, 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покрове. Всего в результате аварии погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы в Петушинскую центральную районную клиническую больницу. Казахстанские дипломаты заверили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего.