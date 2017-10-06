Происшествия
Владелец автобуса, попавшего в ДТП в России, живет в ЮКО
Владелец автобуса, попавшего в крупное ДТП во Владимирской области РФ, в результате которого погибли 15 человек, в том числе и гражданин Казахстана, живет в Южно-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.

Автобус 1990 года выпуска, марка "Мерседес" белого цвета, госномер 668UОA13, 54 пассажирских места. Владелец Оразгелдиев Досжан Байдуалиевич, 1986 года рождения. Адрес: ЮКО, Сарагашский район, село Дербесек, ул. Амангелды, 24", – говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы МИР РК, автобус выехал за пределы Казахстана через погранпереход "Жайсан" 29 сентября 2017 года. Автотранспортным средством управляли водители Шелдебаев Данияр, 1970 года рождения, и Сарманов Нургали, 1977 года рождения. 
Данный рейс выполнялся по заказу. 

Напомним, по информации МЧС РФ по Владимирской области, в 3.30 утра 6 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород. По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждане Казахстана. Один из них, Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения, погиб. Другой, Нургали Сарманов, 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покрове. Всего в результате аварии погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.
Казахстанские дипломаты заверили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего.



Популярное

Все
Когда мы едины
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Журналист меняет профессию
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
В формате конструктивного диалога
О героях былых времен
Рост и устойчивость экономики
Острым словом и пером
За преданность профессии
Объединяющая сила ТЮРКСОЙ
С акцентом на уголовно-правовой аспект
Большие возможности живописного региона
Бюро Сената
Где жизнь, там и поэзия
Впереди конкретные дела
Закон Республики Казахстан
Неласковый июнь
Миссия – «продвигать» решение проблем
И сотню лет назад без прессы – никуда!
45-градусная жара придет в Казахстан
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Война – не только героизм
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Происшествия
Мать четверых детей умерла после зверских побоев мужа в Тур…
Происшествия
22-летняя беременная жительница Шымкента покончила с собой …
Происшествия
У жителя Кокшетау угнали внедорожник, пока он его заправлял
Происшествия
Порезала ножом из-за замечания женщину на пляже павлодарка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]