Ежедневно на дорогах мопедисты пытаются посоревноваться в скорости с другими транспортными средствами – обычно это курьеры летят сломя голову, отрабатывая свои заказы. Водить дружбу с Правилами дорожного движения – не их конек.



Согласно пункту 1 раздела 24 ПДД РК («Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных»), право управления конкретно мопедом предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Мопедам разрешено двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.



Но на деле довольно часто мопеды вместо проезжей части дороги выбирают узкие пешеходные улицы, а это грубое нарушение правил. Оглядываться по сторонам, оборачиваться назад становится обыденными действиями для горожан – люди перестают чувствовать себя в безопасности даже на своих законных территориях.

Между тем владельцы мопедов сегодня находятся как бы вне Закона «О дорожном движении» РК. Так, в статье 73 «Допуск лиц к управлению транспортными средствами» прописаны категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право. В подкатегорию «А1» входят «мотоциклы, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим ста двадцати пяти кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт».



При этом многие казахстанские СМИ, ссылаясь на Закон «О дорожном движении» РК, отмечают, что владельцам мопедов можно обойтись без водительских прав, если объем двигателя их транспортного средства не превышает 50 кубических сантиметров.



Интересно получается: а где же тогда та грань, которая регулирует пороговые значения между «до 125» (это от скольки считать в итоге?) и «до 50»? Выходит, законодатели ставят в один ряд и тех, и тех, не указывая точно «дозировку» кубических сантиметров, необходимую для получения прав. И если нет прав, то в случае ДТП водителя мопеда могут приравнять к пешеходу?



По закону водителям мопедов запрещено и перевозить пассажиров, но и с этим пунктом не все ладно у любителей погонять. На сегодняшний день за несоблюдение правил движения владельцы мопедов и велосипедов отвечают по статье 615 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Согласно 1-му и 2-му пунктам кодекса, невыполнение данными участниками ПДД влечет штраф в размере двух МРП, а действие, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, – штраф в размере 10 МРП.







Выходит, владелец мопеда, наехав на пешехода и причинив ему определенные травмы, отделается только незначительным штрафом?

Электросамокаты также представляют собой существенную опасность для пешеходов города. По информации департамента полиции Алматы, на дорогах города ежедневно передвигаются от 2 до 2,5 тыс. электросамокатчиков, мопедистов и велосипедистов.



– Администрациям служб доставки с целью ведения учета и своевременного выявления нарушителей предложено нанести на контейнеры нумерацию, светоотражательные элементы. При выдаче контейнеров фиксировать в базе данных работодателя сведения о курьере, в том числе о транспорте передвижения, – рассказал начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов. – Кроме того, обращено внимание на необходимость создания удобных условий для транспортировки контейнера (сумки), согласно ПДД РК (подробнее: водителям велосипедов и мопедов запрещается перевозить грузы, которые выступают более чем на 50 см по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению). Вместе с тем в ходе самостоятельного выявления нарушений ПДД рекомендуем руководителям служб незамедлительно предоставлять в органы полиции материалы для привлечения к административной ответственности.



Необходимость пересмотра Правил дорожного движения для мопедов, электросамокатов и велосипедов в городе Алматы очевидно назрела. Но пока ничего основательного и конкретного предпринято не было. Городские власти в свою очередь выступают за ужесточение Правил дорожного движения в отношении микромобильного транспорта, но пока воз и ныне там. Мопеды продолжают в буквальном смысле слова гонять по пешеходным улицам, где отсутствуют велосипедные дорожки. Лавируют они среди пешеходов обычно в компании с пассажиром, а курьеры без зазрения совести игнорируют нанесение на контейнеры нумерации.



Вместе с тем, критикуя владельцев электросамокатов и велосипедов, в некоторых вопросах хочется встать на их защиту. Хотя бы касательно доступности велосипедных дорожек – пока они есть далеко не везде.



Не так давно стало известно, что на излюбленном алматинцами терренкуре больше нельзя ездить на маломобильном транспорте. Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов заявил, что эта зона предназначена исключительно для пешеходов. А где же передвигаться водителям двухколесного транспорта?



По его словам, вопрос о специально отведенных для велосипедистов дорожках возник не случайно. Наезды на людей, влекущие за собой травмы, иногда тяжелые, происходят в связи с отсутствием этих самых дорожек.



– На мой взгляд, запрет езды на велосипеде вдоль терренкура несправедлив, – говорит велосипедист-любитель Василий Калабин, пользующийся с 2007 года комфортными дорожками терренкура для своих велопрогулок. – Этот запрет противоречит заявлениям руководства страны о популяризации спорта в республике и демотивирует его развитие.



Василий на сайте общественной приемной акимата города Алматы привел свои доводы о запрете езды на маломобильном транспорте на этой территории, предложив некий консенсус для пешеходов и велосипедистов.



– Я считаю, что нужно разграничить движение велосипедистов и пешеходов, сделав выделенную линию по терренкуру для велотранспорта. Да и вообще, можно было бы сделать выделенную линию для велосипедистов до самого «Медеу». Это был бы востребованный и весьма популярный для города маршрут, не пересекающийся с автомобильным движением, – говорит велосипедист-любитель.



В ведомстве же видят единственный выход из сложившейся ситуации в создании веломаршрута, идущего параллельно терренкуру.

В настоящее время остается констатировать: в выигрыше пока не остался ни один из участников движения в черте города, а значит, назрела серьезная необходимость властям мегаполиса расширять возможности имеющегося городского пространства.

По официальным данным департамента полиции города Алматы, за прошедшие 6 месяцев 2021 года произошло 47 ДТП с участием велосипедов, 22 – мотоциклов, 83 – мопедов, 32 – электросамокатов и 4 – скутеров. При этом лидируют в этом списке мопеды. В авариях с участием именно этого вида транспорта отмечено больше всего пострадавших – 89. К несчастью, есть двое погибших.Довольно стремительно «догоняют» мопеды в неутешительной статистике аварий и электросамокатчики. Так, в мае водитель самоката на скорости сбил 4-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Полицейские смогли установить нарушителя. Месяцем ранее курьер на мопеде столкнулся с кроссовером. Водитель и пассажир мопеда с тяжелыми травмами попали в больницу. Позже стало известно, что пассажир скончался.