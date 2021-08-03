Владельцев мопедов и электросамокатов называют "комикадзе"
Юлия Миленькая
По официальным данным департамента полиции города Алматы, за прошедшие 6 месяцев 2021 года произошло 47 ДТП с участием велосипедов, 22 – мотоциклов, 83 – мопедов, 32 – электросамокатов и 4 – скутеров. При этом лидируют в этом списке мопеды. В авариях с участием именно этого вида транспорта отмечено больше всего пострадавших – 89. К несчастью, есть двое погибших.
Довольно стремительно «догоняют» мопеды в неутешительной статистике аварий и электросамокатчики. Так, в мае водитель самоката на скорости сбил 4-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Полицейские смогли установить нарушителя. Месяцем ранее курьер на мопеде столкнулся с кроссовером. Водитель и пассажир мопеда с тяжелыми травмами попали в больницу. Позже стало известно, что пассажир скончался.