Вместе любое дело спорится

Эффект ощутим

В Приаралье свой вклад в Марафон добрых дел экологической акции «Таза Қазақстан» внесла молодежь. Сотни парней и девушек областного и районных цент­ров региона вышли на уборку улиц, площадей, парков, скверов, аллей, зеленых зон, территорий памятников и мемориалов в своих населенных пунктах. В Кызылорде молодые участники акции не только очистили закреп­ленные за ними участки, но и занялись покраской ограж­дений, побелкой бордюров и деревьев.

Специально к экоакции городская молодежь организовала «Баурсак party». Горячие золотистые баурсаки с чаем придали всем сил. Подрастающему поколению свою благодарность выразили не только старшие участники субботника, но и жители города, отметившие, что любая работа сообща всегда идет веселее.

А на следующий день в области прошла акция «Чистые водоемы», в ходе которой были очищены прибрежные участки каналов, рек и озер. Так, в рамках Недели добра убраны мусор и сухостой на берегах реки Сырдарьи, поливных каналов Жанадария, Калгандария, Елтай, Ширкейли и других.

– Сегодня на акцию вышло около 380 человек, привлечено девять единиц спецтехники. Особо отмечу вклад в дело благоустройства и озеленения молодежных бригад «Жасыл ел». В летний сезон эффект отряда ощутим. Везде чистота и порядок, сами жители чувствуют большую ответственность, – поделился аким поселка Теренозек Ержан Бахтияров.

– В рядах отряда «Жасыл ел» 40 парней и девушек. Мы каждые выходные выходим на работу по озеленению и саночистке улиц, площадей, парков, скверов. Кроме того, создаем и распространяем в соцсетях видеоролики, проводим разъяснительную работу с земляками, – добавил представитель молодежного ресурсного центра Сырдарьинского района Нуржан Сейтжан.

А в Жалагашском районе очищены берега Сырдарьи и окрестности водных оросительных каналов Елтай, Кисыкарык, Избай и других. Как проинформировал заместитель акима района Арнур Нурмаганбетов, во всех населенных пунктах района акции «Таза Қазақстан» проводятся регулярно.

– Ребята и девчата из «Жасыл ел» участвуют не только в работах по санитарной очистке и озеленению, но и помогают адресно. На днях они оказали поддержку малоимущей семье. В субботниках участвуют ветераны труда и матери-героини, которые решили личным примером призвать земляков не оставаться в стороне от благих дел. С начала акции в районе очищены старые и вырыты новые поливные арыки, наведен порядок во дворах и домах одиноких стариков, благоустроены и озеленены территории памятников истории и культуры, центральные улицы, аллеи и парки, высажено свыше шести тысяч деревьев. При использовании 130 единиц техники на полигоны ТБО вывезено 85 тысяч тонн мусора, – резюмировал Арнур Нурмаганбетов.

Стал чистым «дикий» пляж

В стороне от акции не осталась и молодежь Мангистау, которая очищала на прошлой неделе «дикие» пляжи. В частности, в Каракиянском районе. Совместно с ресурсным центром и управлением по вопросам молодежной политики региона ими был организован субботник «Чистый край». Убирали волонтеры одно из самых уязвимых для загрязнения мест – песочные пляжи Каракия.

В этом районе температура воды в Каспии гораздо выше. В Каракия располагается знаменитая курортная зона Кендерли, и тут же сосредоточены «дикие» места отдыха. Впрочем, «дикими» они называются не из-за того, что туда не ступала нога человека. Люди сюда приезжают целыми семьями, на машинах. Привозят продукты, устраивают пикники. Однако многие не считают нужным убрать за собой мусор.

Порядка 120 молодых жителей Каракиянского района в рамках акции «Таза Қазақстан», преисполненных желанием помочь родному краю стать чище и продемонстрировать пример взрослым, вывезли с набережной свыше 75 тонн мусора. В работах было задействовано четыре единицы техники.

В самом же Актау прошел субботник на побережье «Плоггинг и жүгір». В нем приняли участие около 300 молодых людей, 10 единиц техники. Было собрано и вывезено около 85 тонн мусора.

А еще в регионе субботник с символическим названием «Таза like» прошел на озере Оймаша. Оно расположено в самом сердце поселка Атамекен, но, к сожалению, не предназначено для купания. Вода в нем скапливается за счет подземных и дождевых вод, а также... слива промышленных предприятий. Это стало одной из причин того, что Оймаша так популярно среди нерадивых мангистаусцев: сюда сбрасывают строительный мусор и пищевые отходы те, кто не хочет оплачивать за это коммунальные платежи.

150 девушек и парней вышли на улицы Мунайлинского района, им предоставили 10 единиц техники. В итоге молодые люди вывезли с полигона свыше 45 тонн мусора.

Жители поселка Атамекен давно просят местные власти организовать вокруг озера места для отдыха: спортивные и детские площадки, небольшие скверы и аллеи. По их мнению, это могло бы стать прекрасным началом для решения проблем с мусором на этой территории.

Мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» прошли в Аркалыке и Алтынсаринском районе Костанайской области. Так, сотрудники акимата райцентра с. Убаган приводили в порядок Центральный парк и парк Победы. А в Аркалыке убирали территорию возле водоема и плотины, причем трудились не только сотрудники госучреждений, но и обычные жители, которым небезразлична судьба родного города.

– Отрадно, что в акции принимали участие и пожилые люди, и молодежь. Общими усилиями собрано около 500 тонн мусора. Это очень много! Город сразу же преобразился. Подобные акции нужно проводить регулярно, они приучают подрастающее поколение к порядку. Тот, кто принимал участие в субботнике, никогда не кинет фантик или окурок под ноги. К тому же чистота – залог здоровья, – уверена главный специалист МРЦ г. Аркалыка Сымбат Тулегенова.