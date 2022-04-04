Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев в ходе правительственного часа в Мажилисе констатировал, что вместе с импортным племенным поголовьем скота в страну завезены опасные заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Стоит отметить, что реализация программ по завозу импортного племенного поголовья скота также принесла нам немало проблем. В страну были завезены такие заболевания, как инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмаленберга и вирусная диарея», - сказал он.

Депутат привел данные, согласно которым, в стране повсеместно отмечаются вспышки заболеваний бешенством и бруцеллезом, отсутствует положительная динамика в борьбе с этими заболеваниями.

«Например, число случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%. Кроме того, такие болезни, как сибирская язва сельхозживотных, увеличились в 6 раз, лептоспироз - в 5 раз, анаэробная энторотоксемия – в 5 раз, вирусная диарея и инфекционный ринотрахит – на 113%», - отметил Ерлан Барлыбаев.