Вместе с водой уходит жизнь

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

«Была река – осталось русло», – с горечью говорят жители города, глядя на пересохшее ложе Сайрам-су

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Когда-то бурлящая и мощная, питающая природу и целые районы вдоль берегов, теперь эта река – символ экологической беды, равнодушия и расточительности. Там, где еще несколько лет назад плескались дети, крякали утки и искрилась, журча, прохладная вода, теперь пыль, мусор и табличка «Купание запрещено», которая воспринимается как горькая ирония.

Одна из крупнейших рек юга Казахстана не просто обмелела, она исчезла. И случилось это не в августовскую жару, не к концу лета, как это бывало прежде, а весной. Как будто кто-то перекрыл кран...

Сайрам-су берет начало на склонах Алатау, затем протекает через Шымкент и впадает в реку Бадам – одну из важнейших водных артерий региона. Но уже в районе населенного пункта Зертас речные воды исчезают. Полнос­тью. Ни капли не доходит до нижнего течения. Русло зияет пустым дном на протяжении десятков километров.

– Сейчас в реке нет жизни, – констатирует экоактивист Сергей Балабенко. – А нет воды – нет биоразнообразия.

Мой собеседник знает ситуацию не понаслышке: долгие годы он работал экологом, изучал экосистемы региона и наблюдал, как они деградируют на глазах.

Причина ситуации очевидна и одновременно катастрофична: почти вся вода забирается на поливные нужды. Особенно интенсивно – в Туркестанской области. Гидроузел делит поток на два канала – правобережный и левобережный. По ним вода уходит на поля Сайрамского и Толебийского районов. Немного достается ее аграриям Шымкента. В итоге в русле сухо.

2025 год выдался особенно маловодным. Зимой почти не было снега. Вес­ной – дождей. Воды в горах накопилось недостаточно, ледники не подпитали истоки, как раньше. Из-за этого в реки пришло меньше воды. Она исчезла в самом начале вегетационного периода, когда особенно нужна для природы.

– В прежние годы такая ситуация наблюдалась ближе к августу, – добавляет Сергей Балабенко. – Сейчас – уже весной. Это очень тревожный сигнал.

 

#река #обмеление #русло

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