Вместе тесно. Порознь скучно?

Колонка обозревателей
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Людмила Макаренко

Есть у меня мечта. Не то чтобы всей жизни, но тоже из хрустальных. Ужасно хочется однажды промчаться на супербыстром самокате по прямой длинной улице. Чтоб как положено: я такая лечу… а волосы такие все назад.

Но, увы, у причуды этой немного шансов на успех. Во-первых, потому что она не по возрасту, во-вторых, потому что страшновато. Самокат – это ведь не только быстро и дерзко, но и страшно опасно, особенно если ты живешь в большом нервном городе.

В силу такой нереализованнос­ти в плане хрустальной мечты принадлежу я к лагерю тех, кто самокатчиков недолюбливает, сторонится и искренне пугается, когда те вторгаются в личную зону комфорта, истошно сигналя и поругиваясь нехорошими словами.

Две противостоящие коалиции – самокатная и всех остальных – стали складываться ровно с тех времен, как двухколесная техника с электродвигателем впервые выкатила на городские улицы. И если вначале казалось, что проблем с новой забавой не будет, а потом хотелось верить, что образовавшаяся-таки проб­лема рассосется сама собой, то, в конце концов, стало понятно, что без особого внимания к этому виду транспорта наживается много других больших и маленьких неприятностей.

С самокатами история получилась действительно забавная. За прошедший десяток лет альтернативный вид транс­порта успел вжиться в экосистему городов и больших сел, но до сих пор оставался вне их правового поля. Управляющие альтернативным транспортом оказались самыми привилегированными участниками движения – возможностей много, ответственности мало.

Только в прошлом году в стране появились официальные рег­ламенты, которые узаконили электросамокаты как техничес­кое средство. Это позволило Мажилису буквально на днях утвердить поправки в ПДД, которые определили их место в составе участников дорожного движения и общие правила поведения на дороге.

Оставалось только порадоваться, что самокатному беспределу приходит конец, но есть подоз­рение, что радость эта будет преждевременной. По крайней мере, для пешеходов, чье взаимодействие с самокатчиками давно достигло грани «нервного срыва».

Главное обновление ПДД в этой части касается ограничения скорости движения электросамокатов на пешеходной дорожке – она не может превышать 6 км в час. Хорошая норма, правильная. Вот только кто и как станет ее контролировать? Патрули дорожной полиции не стоят и не будут стоять на тротуаре, чтобы выписать нарушителям штраф, и камерами видеонаблюдения пешеходные зоны специально не оборудованы. Да и будь они там, какие шансы установить по видео личность виновника на безликом самокате, найти его и уличить в нарушении?

Выходит, новые регламенты пока больше похожи на полумеры, ибо контроль за их исполнением невнятен и непрост. Может даже показаться, что так элегантно вопрос безопасности альтернативного транспорта переложен на самих граждан. А что? Хочешь порядка – наводи его сам: увидел на пешеходке самокатчика-нарушителя, снял на телефон, отправил доказательства «куда следует» – и спи спокойно.

Если без шуток, то здравое само по себе начинание определенно нуждается в доработке. Возможно, следует прислушаться к тем, кто предлагает введение номерных знаков для электросамокатного транспорта или что-то похожее на права для их водителей. Так и нормы закона отправлять проще и жить легче, дабы не бояться и доверять друг другу – на двух колесах ты или на своих двоих.

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#закон #ПДД #РК #законопроект #электросамокаты #самокаты

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