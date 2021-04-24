Вместо пустыни в саксаульный лес превратят высохшее дно Арала

Общество
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Программа высадки саксаула на участках высохшего дна Аральского моря будет принята в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, глава министерства Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с фитолесомелиоративными работами на высохшем дне Аральского моря.

"В ближайшее время будет принята специальная программа по посадке саксаула на дне Аральского моря. В рамках этой работы с соседним государством Узбекистаном будут продолжены мероприятия по обмену опытом. Будет организована совместная экспедиция с учеными", – сказал Магзум Мирзагалиев.

Площадь высушенного дна Аральского моря составляет 4,5 млн. га, в том числе на территории Казахстана - 2,2 млн. га, Узбекистана - 2,3 млн га. Сейчас эти участки считаются пустынными, ежегодно с территории высохшего морского дна выносится до 100 млн. тонн солей и пыли, которые распыляются на тысячи километров.

По приблизительным подсчетам только одно дерево саксаула позволяет остановить 4 тонны оползневого песка.

"Вопросы экологии, особенно в зоне экологической катастрофы в Приаралье, находятся на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Наиболее экологически приемлемой и безопасной мерой по стабилизации рыхлой солевой поверхности и подвижных песков является облесение высушенного дна растениями-аборигенами. Поэтому, начиная с 2008 года, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также помощи Всемирного банка, Глобального экологического фонда на высохшем дне Аральского моря высажен саксаул на площади более 195 тыс. га. Аналогичную работу на своей территории проводит и Узбекистан", – отметил Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, министр рассказал о стартовавшем в текущем году региональном проекте "Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья". Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и реализуется до 2024 года в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана, а также в Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана.

"Для увеличения темпов облесения высохшего дна Арала на территории Казахстана, в рамках поручения Президента по посадке 2 млрд. деревьев, мы запланировали до 2025 года посадить саксаул на площади 213 тыс. га. Сегодня мы ознакомились с ходом выполняемых лесомелиоративных работ, сейчас на площади 1 тыс. га высажено 1,8 млн. саженцев саксаула. Посадка будет продолжена осенью. Темпы будем наращивать", – добавил Магзум Мирзагалиев.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова обозначила важность борьбы с последствиями экологических катастроф в регионе.

"Все мы знаем, что Аральский кризис - одна из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, под воздействием которой оказалось около 35 млн. человек, проживающих в бассейне моря. Проблема исчезающего Аральского моря представляет опасность не только для нашего региона, но и для всего мира. В целях улучшения экологической обстановки на высушенном дне моря за последние 29 лет на казахстанской части посажены 195 тыс. га саженцев саксаула и других галафитных (приспособленных к полупустынной местности) растений. Сейчас эти посевы растут в естественных условиях", - подчеркнула аким области.

В ходе поездки в Аральский район Магзум Мирзагалиев также провел совещание с участием местных ученых, где были обсуждены проблемные вопросы экологии в регионе. Ученые, в свою очередь, выразили готовность оказать содействие в решении актуальных вопросов, в том числе по Аралу.

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