Умер от истощения? Причину смерти 8-месячного ребенка выясняют в Павлодарской области

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Управление здравоохранения Павлодарской области прокомментировало смерть 8-месячного ребенка в поселке Шидерты сельской зоны города Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По информации станции скорой помощи, 17 ноября поступил вызов по поводу посинения, отсутствия дыхания, охлаждения тела младенца. На момент приезда врача была констатирована биологическая смерть.

«Тело ребенка было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования.

Управление здравоохранения проводит служебное расследование по данному летальному случаю», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В управздраве заверили, что ребенка с момента рождения (с марта) до 4,5 месяца наблюдала поликлиника №3 Павлодара по месту прикрепления. Проводились патронаж на дому и ежемесячные плановые осмотры до года. Согласно записям осмотра невропатолога и хирурга, ребенок здоров.

Также известно, что мама ребенка с детьми часто меняла место жительства. В июле мама с детьми переехала в Актогайский район. Со слов бабушки малыша, ее дочь с ребенком впервые приехала к ней в поселок Шидерты в конце августа и периодически уезжала.

В дальнейшем мама за медицинской помощью не обращалась. По данным медицинских информационных систем, вызовы и активы не зарегистрированы.

#смерть #акимат #ребенок #Павлодарская область #экспертиза

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