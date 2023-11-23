Умер от истощения? Причину смерти 8-месячного ребенка выясняют в Павлодарской области

Управление здравоохранения Павлодарской области прокомментировало смерть 8-месячного ребенка в поселке Шидерты сельской зоны города Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации станции скорой помощи, 17 ноября поступил вызов по поводу посинения, отсутствия дыхания, охлаждения тела младенца. На момент приезда врача была констатирована биологическая смерть.
«Тело ребенка было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования.
Управление здравоохранения проводит служебное расследование по данному летальному случаю», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В управздраве заверили, что ребенка с момента рождения (с марта) до 4,5 месяца наблюдала поликлиника №3 Павлодара по месту прикрепления. Проводились патронаж на дому и ежемесячные плановые осмотры до года. Согласно записям осмотра невропатолога и хирурга, ребенок здоров.
Также известно, что мама ребенка с детьми часто меняла место жительства. В июле мама с детьми переехала в Актогайский район. Со слов бабушки малыша, ее дочь с ребенком впервые приехала к ней в поселок Шидерты в конце августа и периодически уезжала.
В дальнейшем мама за медицинской помощью не обращалась. По данным медицинских информационных систем, вызовы и активы не зарегистрированы.